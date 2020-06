IKKA SUSISEB ⟩ Uudo Sepp veetis jaanipüha endise kallima kõrval

Laulja Uudo Sepp kinnitas märtsis, et tema suhe Kelly Kivimaaga on lõppenud. «Jah, see vastab tõele,» kinnitas Uudo Elu24-le toona, kuid ei soovinud pikemalt kommenteerida, mis noorte suhtele saatuslikuks sai.

Selle kuu algusest alates on aga jäänud mulje, et armastus noorte vahel lõplikult katkenud ei ole. Nimelt kirjutas Elu24 juuni esimesel nädalavahetusel, et noored veetsid ühise õhtu rannas. Toona Uudo oma suhtestaatust Elu24-le ei kommenteerinud.

20. juunil sai Elu24 vihje, et Uudo ja Kelly olid taas sattunud ühele pildile, seekord arvatavasti neiu koolilõpetamisel. See pilt võeti aga juba samal päeval sotsiaalmeediast ära.

Neli päeva hiljem, 24. juunil, ilmus Uudo Instagrami uus südamlik foto, kus laulja on oma käe üle Kelly jalgade asetanud. «Olete koos?» küsis üks kolmest kommenteerijast. Uudo, kes oli kahele teisele kommentaarile pannud «meeldib», jättis sellele küsimusele vastamata ning ei märkinud sellele ka «meeldib». Elu24 võttis Uudoga uuesti ühendust, kuid laulja oma suhte seisu ametlikult veel kommenteerinud ei ole.

Märtsi alguses tähistasid noored esimest aastapäeva ja Uudo tunnistas, et tal ei ole elus ühtegi nii värvilist ja ägedat aastat varem olnud, ning lubas, et peagi tuleb välja ka laul, mis on Kellyle pühendatud.

Ka Kelly jagas märtsi alguses sotsiaalmeedias paari ühist pilti ning kirjutas postituse pealkirjas järgmiselt: «Juba üks aasta on meil täis ja pikk tee veel ees... nii palju seiklusi ja häid mälestusi.»