PILTUUDIS ⟩ Hannes Võrno sai taas isaks: see on imeline!

Nüüd end kunstnikuks nimetav Hannes Võrno avaldas mai lõpus ETV «Hommik Anuga» jutusaates, et saab peagi kolmandat korda isaks. Toona jäi Võrno üsna napisõnaliseks ning ei avaldanud, millal see juhtuda võiks.

«Veel mitte,» muigas Võrno ja vestlusest saatejuhi Anu Välbaga jäi mulje, et see võib juhtuda peagi. «See ei ole minu otsustada, ilmakodanik tuleb siis, kui tal on aeg,» tõdes Võrno toona.

Nüüd avaldas Võrno nii Instagramis kui ka Facebookis, et uus ilmakodanik on kohal. Facebookis pani Võrno tähendusliku foto enda ja beebi kätest isiklikul kontol kaanepildiks. Instagrami postitas Võrno sama pildi. «Veidi kannatust ja muutub ka Sinu kogu elu. See on imeline, Jaanus!» vastas Võrno pealkirjata postituse alla ilmunud kommentaarile.