Popstaar Miley Cyrus tegi suhtedraamade ning raske operatsiooni järel oma elus suure muudatuse

Elu24 kirjutas 2019. aasta suvel, et Miley Cyrusi ja Austraalia näitleja Liam Hemsworthi kaheksa kuud kestnud abielu jooksis karile. Kõhklused Miley ja Liami abielu osas tekkisid tolle aasta juulis, kui Miley tunnistas intervjuus, et ta ei «mahu abikaasa stereotüüpilisse rolli». Ta lisas, et tema abielu tekitab inimestest segadust, kuid kinnitas, et tema suhe on lihtsalt haruldane.

«Olen küll hetero suhtes, kuid olen siiani naistest seksuaalsel viisil väga huvitatud,» rääkis Miley umbes aasta tagasi.

2019. aasta augustis said aga kuulujutud tõsise hoo sisse. Nimelt jagas Miley augusti alguses Instagramis fotot, millel oli näha, et staar ei kandnud oma abielusõrmust. Antud pilt on lauljatari sotsiaalmeediast kadunud.

Lauljatar Miley Cyrus ja näitleja Liam Hemsworth abiellusid pärast kuus aastat kestnud kihlust 2018. aasta detsembris. Pildil on paar 2019. aasta juunis, kui noored viimast korda abielupaarina avalikkuse ette sattusid. FOTO: MARIO ANZUONI/REUTERS/Scanpix

Kõnealune sotsiaalmeedia postitus oli tehtud Itaalias, Como järve ääres, kus Miley koos sõbranna Kaitlynn Carteriga puhkas. Kaitlynn ise oli väidetavalt umbes nädal aega enne seda oma kallimast lahku läinud. Ka seltskonnastaar jagas puhkusest mitmeid pilte, ühel oli neiu koos Mileyga paadil. Ka see pilt on sotsiaalmeediast kadunud.

Miley abielu purunemise jutud said veelgi hoogu juurde, kui lauljatari ning Kaitlynni märgati embamas ja üksteist suudlemas. 11. augustil sai Miley abielu purunemine lõpuks kinnitust, kui paari esindaja ametlikult nende lahkuminekut kinnitas.

Kohe pärast seda astus Miley suhtesse Kaitlynniga, kuid ka see suhe purunes vaid mõne nädalaga. Elu24 kirjutas 22. septembril, et Miley on jälle vaba, kuid selgus, et mitte kauaks. Oktoobris oli Miley juba uues suhtes oma pikaajalise sõbra, austraallasest muusiku, Cody Simpsoniga (23) (alumisel pildil), vahendab Elu24.

Kui Miley armuelu lõpuks rahunes, läks lauljatar novembris häälepaelte operatsioonile. Lauljatar rääkis operatsioonist ja sellele järgnenud suurest muudatusest oma elus lähemalt Variety taskuhäälingus «The big ticket».

«Mul oli novembris tõsiselt suur operatsioon. Mul ei lubatud neli nädalat rääkida,» avaldas Miley intervjuus ja naljatas, et tema käsi oli pärast tahvlile kirjutamist täiega musklis. «Kuid see valmistas mind ette paigal püsimiseks ja vaikuseks.»

Lauljatari sõnul vajas ta operatsiooni, kuna ta oli 12-aastaselt alates tuuritanud. ja häälepaeltele palju liiga teinud. «No ja muidugi ma räägin s***ks palju,» ütles Miley naljatades.

Intervjuus tunnistas Miley, kes on ennast uhkelt kanepisuitsetajaks nimetanud, et ta on pärast operatsiooni olnud juba kuid kaine.

«Olen viimased kuus kuud olnud kaine kaine,» avaldas Miley ning viitas sellele, et on loobunud ka kanepist. «Alguses oli see just selle operatsiooni pärast aga ma olen mõelnud palju ka oma ema peale. Mu ema lapsendati ja ma pärisin mõned tema tunded, hülgamise tunded ja vajaduse tõestada, et sa oled tahetud ja väärtuslik,» täpsustas Miley.

Popstaar avaldas ka selle, mis talle kõige enam kaine eluviisi juures meeldib: «Asi, mis mulle selle juures meeldib, on sada protsenti ajast saja protsendi juures ärkamine. Ma ei taha uimasena ärgata. Tahan juba ärgates olla valmis.»