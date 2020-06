NHList unistav Kanada naishokitreener: kui oleksin maganud end tippu, püsiksin seal siiani

Hetkel töötab Chefero juunioridega, kuid 20-aastase karjääri jooksul on tulnud tal töötada treenerina ka meeste võistkondadega. Ta armastab jäähokit ja on elu sellele spordialale pühendanud, kõik muu on tagaplaanile jäänud.

Viimased 25 aastat on ta unistanud treenerikarjäärist NHLis, oma sõnul on unistus endiselt elus, kuid teekond selleni on kõike muud, kui kerge.

Chefero kirjutab, et on kohanud meeletult palju seksismi, eriti karjääri algusaegadel, kuid ka see pole kuhugi kadunud ka nüüd.

«Mind on pilgatud, verbaalselt rünnatud. Minu hokivarustust on varastatud ja peidetud. Viha, kadedus ja austuse puudumine on julm. Mina aga soovin vaid mängijaid arendada,» kirjutab naine.

Cheferot on vallandatud mitmetest tiimidest, ainsaks põhjuseks keeldumine seksuaalvahekorrast ülemustega. «Olen keeldunud seksist omanike, peatreenerite ja mitmete klubide tegevjuhtidega.»

«Kui oleksin maganud ennast tippu, oleksin seal praegugi, kuid see pole minu tee.»

Chefero räägib, et kui ta oli 18-aastane, siis aeti ta ühest klubist minema, sest 16-aastaste poiste - keda Chefero juhendas - vanemate arvates oli ta noormeeste jaoks häiriv tegur.

Kun Chefero oli alles 21-aastane, juhtus midagi, mis vapustas noort naist hingepõhjani. Tollase tiimi tegevjuht kutsus ta oma kabinetti ja tegi ettepaneku.

«Oleksin saanud klubi peatreeneriks, kuid oleks pidanud sealsamas tegevjuhile suuseksi tegema. Lahkusin kontorist sõnagi ütlemata, kaks päeva hiljem lasti mind lahti.»

Viimati sai naine kinga aga hoopis teistel põhjustel. Nimelt klubi peatreener oli saanud halva käitumise pärast neljamängulise juhendamiskeelu. Mängijad austasid Cheferot ja neile meeldisid tema treeningud, tiim võitis neljast mängust neli. Kuid peatreeneri kadedus viis tema vallandamiseni.

Chefero arvates ei kannata paljud mehed enesekindlaid ja andekaid naisi. «Neile ei mahu pähe, et üks naine võib jäähokis sama palju või rohkemgi teada, kui nemad. Eriti ei kannata vastasvõistkonna treenerid seda välja, kui neid alistab naistreeneri poolt juhendatav meeskond.»