PILK PEALE ⟩ Sarah Michelle Gellar ja Selma Blair taaslavastasid oma kurikuulsa suudluse

Näitlejatarid ja teised lähedased sõbrad said üle 20 aasta taas kokku, et tähistada Selma Blairi sünnipäeva. Esialgu jagas Sarah Michelle Gellar sotsiaalmeedias pilti nende kunagisest suudlusest MTV filmiauhindade galal. «Kuna ma pean täna sinust hoidma kahe meetri kaugusele (ja kandma maski) on see postitus sulle sünnipäevasuudluse andmisele kõige lähedasem asi. Palju õnne @selmablair,» kirjutas Gellar. Hiljem teatas staar kelmika pildiga, et sai siiski oma soovitud suudluse. Gellar kannab fotol näomaski, millel suured punased huuled ja Blair surub oma pruntis huuli selle vastu.