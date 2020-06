VIDEO ⟩ Tansaania kaevurist sai üleöö miljonär

52-aastane Laizer, kellel on neli naist ja üle 30 lapse, tuleb nüüd oma pere ülalpidamisega palju paremini toime, teatab bbc.com.

Leitud vääriskivid on tansaniit, mis on tsoisiidi violetne või safiirsinine erim. Tansaniit avastati 1967. aastal Tansaania kirdeosas riigi kõrguselt teise mäe, 4645-meetrise Meru jalamilt.

Alguses nimetati seda siniseks tsoisiidiks, kuid ettevõte Tiffany & Co laskis selle ümber nimetada, et rõhutada kivi haruldust, sest seda leidub peaaegu ainult Tansaanias.

Mida selgem ja puhtam tansaniit, seda hinnalisem see on.

Tansaania peresident John Magufuli helistas Laizerile ja õnnitles teda vääriskivide leiu puhul. Tegemist on presidendiga, kes toetab väikeettevõtlust, kaasa arvatud kaevureid.

Kaevur Laizer lubas aga korraldada oma kodupiirkonnas Simanjiros suure peo ning osa saadud raha eest asutada kooli, et lapsed ei peaks kaugel koolis käima.

«Ma ei ole korralikku haridust saanud, kuid tahan, et minu lapsed, minu sugulaste, sõprade ja naabrite lapsed saaksid. Ise tahan õppida ärindust, kuna olen ettevõtja. Tahan teha kõik nii, nagu tegema peab,» lisas ootamatult jõukaks saanu.

Laizer on Tansaanias väikekaevur, kes kaevandab valitsuselt saadud litsentsi alusel, kuid Tansaanias on ka palju neid, kes teevad seda ebaseaduslikult.

Kaevur lisas, et oli juba varem oma 2000 lehmaga keskmisest jõukam ning et ta kavatseb ka edaspidi karja kasvatada.

Tansaanlase sõnul elab ta turvalises piirkonnas, kus on vähe või ei ole peaaaegu üldse kuritegevust ning seega ta ei karda, et nüüd, kui ta on varasemast rikkam, tuleks keegi tema vara himustama.