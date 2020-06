Arheoloogide sõnul leidsid nad tõenäoliselt Islandi vanima viikingiasula

«Islandi Stöði viikingiasula on sarnane Kanadas Newfoundlandil leitud L’Anse aux Meadows viikingiasulaga. See asula on pärit 1000. aastast pKr. Viikingite puhul oli nii, et esmalt olid hooajalised elamiskohad ühest või teises paigas, hiljem kujunesid neist jäävad asulad,» teatas Einarsson.