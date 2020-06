LUUBI ALL ⟩ «Teneti» promopildil on peidus üks eestlastele tuttav humoorikas detail

Pingsalt oodatud hirmkalli spioonipõneviku võtted toimusid seitsmes erinevas riigis, seal hulgas ka Tallinnas – peamiselt Linnahallis ja Lasnamäel. Just viimse taustal poseerib ka filmi üht peategelast kehastav näitleja Robert Pattinson, kelle selja taga on üks tähelepanelik fänn märganud humoorikat detaili. Tuleb välja, et Konsumil õnnestus Christopher Nolanilt (ilmselt tasuta) reklaami saada, sest just selle poe logo võib teravam silm filmi promopildilt leida!