Soome meedia tegi juubilar Erki Noolest vahva loo: ta sõi kilpkonnale mõeldud salati ära

«Kui Georg Ots sadamast lahkus, oli võimas tunne. Olime venelastest vabad. Soomes tundus, nagu oleks taevas lähemal. See on minu karjääri üks emotsionaalsemaid hetki,» õhkas Nool Iltalehtile antud telefoniusutluses.

Soomes olles võttis Nool Koivulaga ühendust. Soomlane oli helistamisest väga üllatunud. Nad said soomlase kodulinnas Tamperes kokku ning külastasid muuhulgas ka kohalikku kaubamaja.

«Mõtlesin, kas ikka julgeme välja minna, kui eestlasel on nii pikk mantel seljas.»

«Ei kujutanud ette, et võiksin reisida kajutis. See oli eestlastele luksus. Magasime koridorides ja järgmisel hommikul juba võistlesime või tegime trenni,» meenutas Nool.

«Sõin hommikuti jogurtit. Eestis veel siis seda polnud. Koivula muudkui ütles, et söö pojake. Sul ju kasvav organism,» rääkis Nool.

Hiljem jätkas Nool külaskäike Soome. «Erki oli alati äärmiselt spordile kontsentreeritud. Mitmed kutid, kes temaga koos Tamperet külastasid, käisid aeg-ajalt ikkagi ka meelelahutusasutustes,» märgkis Koivula. Hilisema olümpiavõitjaga heaks sõbraks saanud soomlane on hiljem ka Noolel Eestis korduvalt külas käinud.

Nool möönis, et on Koivulale abi eest siiralt tänulik: «Mul on Karist ja Soomest tõeliselt soojad mälestused. Olen Karile väga tänulik.»