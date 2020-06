Haapsalus käinud Paljas Porgand sai kohalikult pragada: meil ei ole vaja siia selliseid inimesi!

Taimre avaldas ka oma Instagram Storys karmi sõnumi ühelt Haapsalu elanikult. «Ma arvan, et sa võiksid teinekord Haapsalu vahele jätta. Kui kuulsin, et osa inimesi soovitas Sul Läänemaad mitte külastada, siis pean kahjuks nõustuma. Meil ei ole vaja siia selliseid inimesi. Mina ei taha, et minu ilusat ja kallist kodukanti, kus olen sünnist saadik juba 24 aastat elanud, tuleks «külastama» taoline inimene nagu sina,» põrutab kohalik. «Mul ei ole iseenesest turistide vastu midagi, aga ma ei taha, et Läänemaad, ja eriti Haapsalut, sinuga kuidagi seostataks. Nukraks teeb see, et oled taolise sponsorluslepingu Läänemaa või Haapsalu turismiametiga teinud. Mul on tõsiselt kahju.»



«Miks võiksin Haapsalu vahele jätta? Kuna edendasin seal turismi kaaseestlaste seas ja näitasin rõõmuga looduskauneid ja kultuurilise väärtusega kohti? Keegi pole soovitanud mul Läänemaad mitte külastada. Otse vastupidi. Meeletult ilus koht ja lausa soovitati!» ei jäänud Taimre omakorda vastust võlgu. «Teil pole vaja sinna selliseid inimesi? Milliseid? Enda eluga rahulolevaid edukaid inimesi, kes on teinud karjääri, andnud välja 5 raamatut, andnud palju väärtust ühiskonnale, aidanud inimesi, teinud heategevust ja süstinud inimestesse positiivsust? Mitte andnud salvavaid seisukohti tühja koha pealt nagu antud kommentaar?» Samuti kinnitab blogija, et pole ühtegi sponsorlepingut Läänemaaga sõlminud: «Mis lepingust jutt? Oleks tore ise ka teada, kui olen kellegagi lepingu sõlminud. Mul on tõsiselt kahju, et nii ilusas linnas on nii palju pimedust.»