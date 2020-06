Madeleine McCanni röövi peamine kahtlusalune võib juba uuel nädalal vabadusse pääseda

Vägistamise ja narkokuriteo eest seitsmeks aastaks vangi mõistetud 43-aastane Christian Brückner on taotlenud tingimisi enne tähtaega vabanemist, olles kandnud Saksamaa vanglas ära kaks kolmandikku oma praegusest karistusest, kirjutab The Sun.



«Kui ülemkohus otsustab ta vabaks lasta, mõjutab see juhtumit tõsiselt,» rääkis uurimisele lähedane allikas Suurbritannia ajalehele. «Ta võib kaduda ja siis ei saa me teda kohtu alla anda. Me võitleme selle eest, et teda kohtus hoitaks.»



Hoolimata sellest, et Christian Brücknerist sai juuni alguses Madeleine McCanni kadumisjuhtumi peamine kahtlusalune, on prokurörid avalikult tunnistanud, et neil pole mehe süüdi mõistmiseks piisavalt asitõendeid.



Mehe üks parimaid sõpru väitis, et teab kindlalt, et Brückner on tüdruku kadumisega seotud. 47-aastane Tatschl jagas seksuaalkurjategijaga majapidamist Praia da Luzis Portugalis, kust ka Madeleine 2007. aastal kaduma läks. Tema sõnul on Brückner pervert, kes oli vägagi võimeline lapse röövimiseks seksuaalsetel eesmärkidel või raha pärast.