Lauljatar Eda-Ines Etti esimest korda lapseootusest: pean seda äärmiselt isiklikuks teemaks...

«Ma ise pean seda äärmiselt isiklikuks teemaks ja see on ikkagi meie pere asi või pere rõõm,» tunnistas Ines saates. «Muidugi on tore, kui inimesed kaasa rõõmustavad, aga ma arvan, esiteks on võib-olla veel natuke vara nii suurelt rõõmustada. Eks ta natuke kummaline on.»

Samuti tunnistab lauljatar, et on inimestelt juba saanud ka rohkelt toetavaid sõnumeid. «Eks neid sõnumeid on olnud igasuguseid, aga siiralt positiivsed sõnumid on ka tulnud inimestelt, kellelt võib-olla ei oota ja eks siin naljakaid seiku on, et tõesti ka lähisugulastele tuleb selliseid naljakaid kõnesid, õnnesoove. Eks vist tuleb võtta seda rahulikult.»