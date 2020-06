Lexsoul Dancemachine annab albumi esitlusmaratoni raames kontserdi sõitva bussi katusel

Uue plaadi ja piirangute leevenemise valguses otsustas Lexsoul Dancemachine korraldada tavapärase esitluskontserdi asemel kolm päeva kestva meelelahutusprogrammi. Mai lõpus oma kolmanda kauamängiva «Lexplosion II» ilmutanud funk-soul-disko punt toob vahemikus 1-3. juuli melomaanideni uskumatuna tunduvad seiklused.



Martonesitlus saab alguse 1. juulil Odeon Baaris toimuva eelpeoga. Kohal on kogu bänd ja arutatakse läbi seismograafide näidud ning tuba täitu süüteohtliku saundiga. Muusikalisi valikuid teevad Robert Linna, Joonas Sarapuu ja Martin Laksberg.



2. juuli, vahemikus 19.00-22.00 annab bänd kontserdi sõitva bussi katusel. Lexsoul Dancemachine astub Hulkurbussi katusele, mis stardib Piritalt kesklinna suunas. Täpsem marsruut avalikustatakse ürituse lehel peagi, kuid teada on, et lõpppeatuseks saab olema Noblessneri sadamalinnak. Buss reisijaid peale ei võta, ent sõidust teeb otseülekande +372 loovtiim.