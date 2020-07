Hollywoodi näitleja Ashton Kutcher (42) on filmimaailmas hinnatud ja ärimaailmas austatud. Kuid kõik, mis mees saavutanud on, on raske töö tulemus. «Meile pole mitte midagi elus kandikul ette toodud,» avaldas mehe abikaasa Mila Kunis 2016. aastal.