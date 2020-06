Sky Plusi saatejuhid jälle hambus: Aivar Mäe skandaali nimetati raadioeetris «lõbusaks lugemiseks»

Esmaspäeval ilmus Eesti Ekspressis lugu Estonia teatri juhist, keda kümmekond endist ja praegust töötajat süüdistavad naiskolleegide käperdamises ja alandamises. «Minu meelest on see selline... ma ei tea, noh... selline lõbus lugemine oli minu jaoks,» kirjeldas Järva artiklit.

«Tuleb välja, et ta on selline hästi muhe sell,» võttis Järva loo sisu kokku.

Paljude arvates taktitundetu jutt ajas keema kirjanik Mikk Pärnitsa hallatud ahistamisvastase Instagrami konto See Pole Okei . Konto tekkis mullu sügisel ning selle eesmärk oli avaldada eesti naiste vestlusi pealetükkivate ja labaste meestega, et ahistamisele valgust heita.

Lõik Sky Plusi hommikuprogrammist riputati See Pole Okei kontole. «Teil on suur auditoorium. Miks te taastoodate naistevastast vägivalda? Sul on ilkumise ja tuhandete kuulajate ees ohvrite häbistamise asemel võimalus naisi ja kõiki sarnaste tegude ohvreid julgustada. Ja sa valid naeruvääristamise,» mõisteti saatejuhtide käitumine hukka.

Konto haldaja lisas veel: «Me ei kutsu üles raadiot boikoteerima, vaid paneme südamele, et teil on võimalus näidata head eeskuju, aga te korduvalt valite seda mitte teha.»

Lõik hommikuprogrammist on liikvele läinud ka Twitteris, kus paljud seda hukka on mõistnud. «See pole okei, et Sky Plus sellist käitumist tolereerib ja mitte midagi tehes vaikides toetab,» säutsus üks. «Okei, palun canceldage Sky Plus, palun, nad ei vääri õigusi,» nõustus teine.