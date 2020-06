Jaagup Tuisk avas «nublu-loo» tagamaid: abiks oli hoopis üks teine Eesti staar!

Äsja keskkooli lõpetanud Tuisk rääkis Instagramis, et kuulis sõna «miinusprojekt» esimest korda kaks aastat tagasi.

«Carlos Ukareda (konkurent «Eesti otsib superstaari» saatest – toim) oli see, kes esimest korda selle sõna mulle ütles. Mulle jäi see kõrva ja sellest ajast saati oli mul mõte, et sellest sõnast võiks kirjutada mingi loo,» rääkis Tuisk.

Kuna muusikat selle sõna jaoks kohe ei tulnud, jäi see idee «lihtsalt istuma».

Töö hakkas käima üle aasta aja hiljem, kui Tuisk koos juutuuber Andrei Zevakiniga stuudiosse sattus. «Enne Eesti Laulu lasin Zevakinile erinevaid biite, mis mul olid. Tšillisime stuudios ja ma lasin talle põhimõtteliselt «Miinusprojekti» biiti,» meenutas Tuisk.

Kuigi tol hetkel polnud loo peal veel ühtegi sõna, lihtsalt bass ja trumm, siis sellest täiesti piisas. «Zevakin hakkas naerma ja ütles, et mees, mida sa üldse teed, tee see biit looks,» sai Tuisk sõbralt soovituse.

«Järgmisel hommikul tulin oma stuudiosse ja hakkasin kirjutama,» meenutas Tuisk ning tänas Zevakinit motivatsiooni eest.

Tuisk osales Eesti Laulul looga «Beautiful Lie» ning sai Uku Suviste järel teise koha. Zevakin kirjutas Uudo Sepa võistlusloo «i'm sorry. i messed up».

Eesti Laul 2020 poolfinaal Tartus, 15.02.2020. FOTO: Konstantin Sednev / Postimees Grupp

nublult kopeeritud?

Eelmisel reedel ilmavalgust näinud «Miinusprojekti» muusikavideo on Youtube'is kogunud ligi 40 000 vaatamist. Paljudele on kõrvu jäänud sarnasus nubluga.

«Sest sa ei tulnud siia rääkima täna ja kui tulidki, siis ainult kehakeeles, mina ka,» on kommenteeritud video alla nublu suurima hiti sõnad.

«Kui esmakordselt kuulasin, siis arvasin et, tegemist on nublu uue looga,» ütles üks. «Kui seda laulu kuskil lasta, arvaks kõik, et nublul uus laul väljas,» nõustus teine.

«See on hea laul, aga ma ei hinda seda, et kasutad nublu räppimisstiili,» on Tuisku sarnasuse tõttu ka kritiseeritud.

Huvitava kokkusattumusena tuli nublu ise uue looga välja vaid kolm päeva hiljem. Tema videosingel «1-2» on mõne päevaga Youtube'is kogunud üle 180 000 vaatamise. Temagi video kommentaarides pole sarnasusest Jaagup Tuisuga mööda saadud.

«Jaagup Tuisk - 3-4 peagi tulekul!» viskas üks nalja.

«Tüüp teeb kõige lihtsamast reast ka vibe'i ja reinventib (taasleiutab – toim) ennast, samal ajal kui teised veel üritavad eelnevat kopeerida,» tegi sisulooja Martti Hallik torke.

«Miinusprojekt type copy («Miinusprojekti» moodi kopeerimine – toim),» kommenteeris produtsent Jozels ehk Joosep Järvesaar, kes ise nublu videos kaasa lõi.