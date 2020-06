Maailmakuulus juutuuber otsustas minevikus tehtud rassistlike naljade tõttu ameti maha panna

Jenna Marbles, kelle tegemisi jälgib üle 20 miljoni inimese, vabandas pisarate saatel rassistlike videote ja blackface'i tegemise pärast. «Saan aru. Elame ajal, kus me puhastame end kõikidest toksilistest asjadest...Olen minevikus kahtlemata teinud asju, mis polnud suurepärased. Ma ei ole täiesti probleemitu. Olen andnud endast parima, et suureks kasvada,» lausus naine 11 minutit pikas videos.



Eriti suurt häbi tunneb Jenna 2011. aastal postitatud video pärast, milles parodeerib räppar Nicki Minaji. Marbles ütles, et ei tahtnud kunagi blackface'i teha ja tunnistab, et see oli vale. Pärast karmi kriitikat mõistis ta, et tegemist oli tohutu veaga ja ta ei soovi enam samasse ämbrisse astuda.



«Mul on nii uskumatult kahju...Soovin, et see poleks osa minu minevikust,» lausus ta. «See ei peaks eksisteerima. Ma poleks pidanud nii ütlema. Mul on piinlik, et ma üldse selle kunagi tegin,» vabandas Marbles ka rassistliku loo pärast, mille ta omal ajal üles laadis.



«Ma ei saa hetkel enam siin kanalil eksisteerida...Tahan oma tegude eest vastutada ja seda on valus teha. Mul on piinlik asjade pärast, mida ma olen teinud ja öelnud oma minevikus. Aga see on tähtis,» lisas ta.