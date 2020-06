USAs suri NSV Liidu eksjuhi Nikita Hruštšovi poeg

Meedia kirjutas viitega politseiuurimisele, et Hruštšovil oli peas laskmishaav, kuid juhtumis ei ole midagi kuritegelikku. Politsei ja kiirabi kutsus kohale Hruštšovi naine Valentina Hruštšova, kes oli ka kohal, kui parameedikud teatasid, et ta abikaasa on surnud.