SAHINAD ⟩ Emma Roberts saab esimest korda emaks

Väljaande US Weekly sõnul on 29-aastane Roberts rase. Teda ja 35-aastast Hedlundid on seostatud alates 2019. aasta märtsist, kui neid nähti koos päras näitlejatari kihluse purunemist Evan Peterseiga.



Emma ema Kelly Cunningham vastas neljapäeval Instagrami vahendusel mitmetele õnnesoovidele, kui üks kasutaja uuris, kas Emma on rase, vastas naine rõõmsalt «JAH!!». Paar ise pole uudist veel kinnitanud.



Emma ja Garrett hoiavad oma suhet privaatsena ega pole senini veel sellest avalikult rääkinud. Hedlund oli aastatel 2012-2016 suhes näitlejatar Kirsten Dunstiga.