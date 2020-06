KUULA ⟩ UK artist Ellis avaldas koos NOËPiga kirjutatud singli

«Alustasime «Speak Fran​ç​ais» loo kirjutamist möödunud aastal Eestis toimunud laulukirjutajate laagris. Mäletan, et NOËPil tuli idee fokusseerida refrääni temaatika kellelegi, kes paneb su armastuse keeles rääkima...või siis prantsuse keeles. Lõime kohe paralleeli sarja Friends tegelaste Phoebe ja Joey dialoogiga ja ülejäänud sündis juba iseenesest. Kirjutasime loo vaid paari tunniga. Nimetaksin seda tulemust kui fun, bouncy disco bop, with a little bit of cheek,​» ​kirjeldab Ellis.

NOËP​, kes andis maikuus koos erilise post-apokalüptilist maailma kujutava animeeritud ​muusikavideoga välja suvise singli «​Young Boy​», tabab omapärase vokaali ja enesekindlusega imehästi loo «​Speak Français​» vaimu. «Ma armastan seda lugu. See on üks neist, mis sündis ülima kergusega. Kokkuvõtvalt räägib lugu ebakindlast poisist, kes avastab, et ühe konkreetse südamedaamiga vesteldes on ta täielik hurmur. Sellest tulenevalt tunneb ta, et on absoluutselt kõigeks võimeline – isegi prantsuse keele õppimine on võimalik,» räägib loo tagamaadest NOËP.