VAATA JA VÕRDLE ⟩ Camillale kinkis Charles tähendusrikka sõrmuse, Diana pidi leppima aga palju kurvema ehtega

Camilla jaoks valis prints aga palju olulisema ehte. Charles ootas palju aastaid, et teha oma suhe Camillaga avalikuks ja pidi veelgi kauem kannatama, et temaga altari ette jõuda. Kui ta viimaks aga ühele põlvele laskus, oli ta valinud välja väga sümboolse sõrmuse. Art Deco stiilis 5-karaadine teemantsõrmus kuulus omal ajal Charlesi vanaemale, kuninganna Maryle. Kuna prints oli oma vanaemaga ülimalt lähedane ning otsis tihti armastust ja lohutust just oma vanaema juurest, muudab see tema žesti veelgi romantilisemaks.