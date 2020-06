USAs muudetakse Eskimo jäätise nime, sama kaalutakse Soomes

USAs müüdavate Eskimo jäätiste ümbrispaberil on inuitinäoga tumedate juustega poiss karvase kapuutsiga parkas, teatab cnn.com.

Inuiti laps FOTO: akg-images / Paul Almasy/Scanpix

Jäätisefirma turundusjuht Elizabell Marquez teatas, et rassid on kõik võrdsed ja nende jäätistel olev pilt ja viide inuittudele on sobimatu.

«Eskimo Pie jäätis on olnud turul üle 100 aasta, kuid nüüd on aeg muutusteks küps. Šokolaadiga vanillijäätis saab uue nime ja kujunduse. Loodame juba aasta lõpul uue nimega tootega välja tulla,» teata Marquez.

Dreyer’s on üks neid firmasid, mis on otsustanud muuta oma toote nime, kuna see on kas rassistlik või muul viisil ebasobiv.

Yle.fi teatel hakati Soomes Pingviini brändi Eskimo pulgajäätist müüma 1968. aastal, kuid nüüd vaagitakse ka seal Eskimo jäätise nime vahetamist.

Eskimo pulgajäätist valmistava Froneri Finland turundusjuht Minna Brunberg teatas, et termini «eskimo» kasutamisest loobumist kaalutakse. «Teame, et see on probleem ja me tegeleme sellega esmajärjekorras,» sõnas Brunberg. Ta lisas, et veel ei ole selge, milline peaks toote uus nimi olema.

«Meile on võrdõiguslikkus väga tähtis ning ka see, et keegi meie toodete tõttu ei tunneks end ebavõrdselt ja alaväärselt. Neist vaatenurkadest alustame uurmist ja muutmist,» lisas jäätisefirma turundusjuht.

Maailmas on neil veel jäätisefirmasid, mis toodavad Eskimo jäätiseid, kuid ei ole teada, kas ka need kaaluvad toodete nimevahetamist.

Eskimod on rahvaste ja hõimude rühm, kelle põline asuala on Venemaal Tšuktši poolsaarel ja Põhja-Ameerika põhjaosas Kanadas, Alaskal ning Gröönimaal. Nende asuala laiub idast läände 11 000 kilomeetri ulatuses.

Eskimod jagunevad kahte gruppi: inuitid ehk lääneeskimod, kes elavad Põhja-Ameerika põhjaosas ja Gröönimaal ning jupikid ehk idaeskimod, kes elavad Venemaal Siberi põhjaosas ja Tšuktši poolsaarel.

Idaeskimo naine FOTO: shutterstock.com