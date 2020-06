Taani peaministri pulm lükkus kolmandat korda edasi

Taani ja USA meedia kirjutas, et peaministri kihlatul Bo Tangbergil on palju kannatust ja raudsed närvid.

Taani hakkas koroonapiiranguid leevendama mais ning peaminister ja ta kihlatu otsustasid, et abielluvad lõpuks juuli kolmanda nädalalõpu laupäeval 18. juulil.

Kuid see jääb ära, sest Mette Frederiksen peab 17. - 18. juulil osalema Euroopa Nõukogu istungil Brüsselis, kus räägitakse koroonakriisi järgsest majanduse turgutamisest.

Tegemist on koroonapandeemia järel esimese ELi tippkohtumisega, kuhu liidrid lähevad füüsiliselt kohale.

Seega pidi Taani peaminister taas pulmapäeva edasi lükkama, kuid ta teatas Facebookis, et pulm kindlasti millalgi toimub ja ta ootab seda innuga.

«Ootan väga fantastilise mehega abiellumist. Minu töö tõttu ei ole see nii lihtne. Pean olema Brüsselis ajal, kui me pidime abielluma. Kuna olen peaminister, siis on kõige tähtsamad Taani huvid ja alles siis minu eraelu. Seega peame määrama uue pulmakuupäeva,» kirjutas Frederiksen sotsiaalmeedias.