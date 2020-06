PILK PEALE ⟩ Elina Nechayeva lööb kaasa Netflixi Eurovisioni komöödias!

Eesti delegatsiooni toonane juht Mart Normet jagas 2018. aasta kevadel sotsiaalmeedias pilti kohtumisest Will Ferrelliga. «Leppisin Will Ferrelliga ühe asja kokku. Pärast ütlen!» kirjutas ta salapäraselt.



Nüüd on selge, milles täpsemalt kokku lepiti. Äsja ilmunud filmis «Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» löövad kaasa mitmed kuulsad eurolaulikud, näiteks Alexander Rybak, Netta Barzilai, Loreen ja Jamala ning vahva üllatusena laseb hetkeks oma häälepaelad valla ka Eestile looga «La Forza» Portugali Eurovisionil 8. koha toonud Elina Nechayeva.



Elinat saab filmis näha ca 49. minutil, kui Hollywoodi staarid asuvad keset peomelu koos armastatud eurolaulikutega esitama popurriid maailmakuulsatest poplugudest. Muu hulgas kõlavad ABBA «Waterloo», The Black Eyed Peasi «I Gotta Feeling», Cheri «Believe» ja Celine Dioni «En partez pas sans moi». Just viimasest esitabki jupikese meie oma Elina Nechayeva ning seda koos 2014. aastal Eurovisioni võitnud Conchita Wurstiga.