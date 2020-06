Netflixi multikas tumedanahalist kehastanud näitleja loobus rollist, sest on valge

Ameerika koomik ja näitlejanna Jenny Slate avaldas oma isiklikul Instagramil, et loobus oma rollist Neflixi multikas «Big mouth».

«Olen jõudnud otsusele, et ma ei saa enam kehastada Missy tegelaskuju,» alustas Slate oma postitust.

Animatsioonisarja «Big mouth» tumedanahaline tegelaskuju Missy. FOTO: Kuvatõmmis Netflixi multikast

«Sarja alguses põhjendasin Missy rolli kehastamist sellega, et tegelaskuju ema on juudi päritolu ja valgenahaline – nagu mina. Aga Missy on ka tumedanahaline ja tumedanahalised näitlejad peaksid kehastama tumedanahalisi tegelaskujusid.»

Koomik tunnistas, et tema esialgne põhjendus, miks ta rolli vastu võttis, oli vigane ning see on näide privileegist, mis valgenahalistele kuulub.

«Missy tegelaskuju kehastamise lõpetamine on üks samm elupikas protsessis paljastamaks rassismi minu tegudes,» lisas Slate lõpetuseks.

Pärast Slate'i lahkumist tegid «Big mouth» loojad Nick Kroll ja Andrew Goldberg ühise sotsiaalmeedia avalduse, millega toetasid näitlejanna otsust.

«Me siiralt vabandame oma otsust ja kahetseme, et palkasime tumedanahalise tegelaskuju kehastama valgenahalise näitleja. Me tegime vea,» postitas Kroll enda Instagrami ja kinnitas, et nad liiguvad paremuse poole. Kroll lisas, et Missy rolli hakkab tulevikus kehastama tumedanahaline näitlejanna.

Hetkel on Netflixis saadaval «Big mouthi» kolm hooaega, kuid kuuldu kohaselt on Slate ka neljandale hooajale juba oma hääle andnud, vahendab Unilad. Hetkel ei ole teada, millal sarja neljas hooaeg ilmub.

«Big mouth» pole ainus multikas, mis on hiljuti sarnase otsuse teinud. Ameerika näitlejanna Kristen Bell, kes andis oma hääle Apple TV+ «Central parkile» astus samuti rollist tagasi, vahendab Unilad. Belli tegelaskuju oli samuti tumedanahaline.