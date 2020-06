Balbiino esindaja eskimojäätise nimest: meil ei ole üldse põhjust paanikat tekitada

Ameerika Ühendriikide jäätisefirma Dreyer's Grand Ice Cream turundusjuht Elizabell Marquez teatas eelmisel nädalal, et nende jäätistel olev inuitipoisi pilt ja viide inuittidele on sobimatu.

«Eskimo Pie jäätis on olnud turul üle 100 aasta, kuid nüüd on aeg muutusteks küps. Šokolaadiga vanillijäätis saab uue nime ja kujunduse. Loodame juba aasta lõpul uue nimega tootega välja tulla,» teatas Marquez.

Eskimo pulgajäätist valmistava Froneri Finlandi turundusjuht Minna Brunberg ütles, et termini «eskimo» kasutamisest loobumist kaalutakse ka Soomes. «Teame, et see on probleem ja me tegeleme sellega esmajärjekorras,» sõnas Brunberg.