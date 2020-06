Haiglasse kontrolli läinud naine sai teada, et on hoopis vähihaige mees

30-aastane naine läks paar kuud tagasi Netaji Subhas Chandra Bose'i vähihaiglasse, kuna kurtis seletamatut kõhuvalu, vahendas indianexpress.com.

Uuringute käigus avastati, et naisel on «pime» vagiina ehk väga lühike vaginaalne kanal. Seetõttu otsustasid arstid teha karüotüübi testi, millest selgus, et tal on X ja Y kromosoom, mitte kaks X kromosoomi nagu naistel tavaliselt.

Onkoloogid avastasid, et naise munandid olid jäänud kõhuõõnde ning tal diagnoositi androgeenresistentsuse sündroom.

See on soolise arengu häire, mille korral on mehe genotüübiga inimene fenotüübilt täiesti naiselik koos vastavate väliste suguelunditega, kuid tal puudub emakas ning munasarjade asemel paiknevad kõhuõõnes munandid.

«Välimuse põhjal on ta naine,» ütles onkoloog Anupam Dutta kohalikule meediale. Naiseliku välimuse andsid talle naissuguhormoonid.

«Alates häälest, väljaarenenud rindadest, tavalistest välistest suguelunditest – kõik kuulub naisele. Siiski tema munasarjad ja emakas on sünnist saati puudu olnud. Samuti pole tal kunagi olnud menstruatsiooni,» selgitas doktor.

Naine oli aastaid proovinud oma abikaasaga last saada, kuid tal ei õnnestunud rasedaks jääda. Diagnoos annab vastuse ka sellele müsteeriumile.

«See inimene on naisena üles kasvanud. Ta on peaaegu kümnendi olnud mehega abielus. Hetkel nõustame patsienti ja ta abikaasat ning soovitame jätkata elu nii nagu varemgi,» rääkis dr Dutta.

Keerulisemaks teeb asja aga see, et naisel diagnoositi ka munandivähk. Praegu saab ta keemiaravi ning tema seisund on stabiilne.

Androgeenresistentsuse sündroom on ka naise 28-aastasel nooremal õel. Sama diagnoosi on saanud ka naiste kaks emapoolset tädi. Pole selge, kas naine oli oma tädide diagnoosist enne haiglasse pöördumist teadlik.