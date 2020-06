VIDEO ⟩ Michael Jacksoni tütar tegi kallimaga bändi ja elab tuuritades kaubikus

Popkuninga Michael Jacksoni ainus tütar Paris liigub mingil määral isa jälgedes, kuid elab üsna omapärast elu, vahendab Mirror. Modellina ja näitlejana kätt proovinud 22-aastane Paris on ka muusik, nagu tema lahkunud isa, kuid noor neiu Billboardi edetabelisse ei pürgi. Pigem eelistab Paris oma natuke üle aasta vana indie-folk bändiga, mis kannab nime The Soundflowers, esineda väiksematele ning intiimsematele rahvahulkadele.

Parisi bändikaaslaseks on tema kallim Gabriel Glenn, kellega koos ta kaubikuga mööda Ameerikat esineb ja tuurielu elab. Popkuninga tütar on varemgi niiöelda lihtsamat elu eelistanud, näiteks kolis Paris 2018. aastal elama «hipimajja», vahendab Mirror. Peagi on võimalus aga piiluda lähemalt Parisi eraellu, sest juuni lõpus esilinastub talle ja tema bändile pühendatud tõsielusari.

Tõsielusari «Unfiltered: Paris Jackson and Gabriel Glenn» räägib loo Parisi ja Gabrieli bändist ja sellest, kuidas see alguse sai. Tõsielusarja treiler avaldati 22. juunil ning esimene osa peaks eetrisse minema juuni viimasel teisipäeval.

Paris Jackson (paremal) koos oma kallima ja bändikaaslase, Gabriel Glenniga. FOTO: Kuvatõmmis Youtube'i videost

Treileris kirjeldab Paris, et ta oli lapsest saati saanud meedialt tähelepanu, kuid ei olnud selleks toona valmis. «Aga tunnen, et olen nüüd valmis,» tunnistas Paris, kelle sõnul on tema kallim aidanud tal paraneda ning keskenduda muusikale.

Tõsielusarja treileri tutvustuses on lisatud, et Paris ja Gabriel on jagatud traumade najal kokku tulnud ning loonud The Soundflowers bändi, et teha muusikat, mis muudaks maailma.