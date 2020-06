VAATA TASUTA ⟩ Tragikoomiline «Stalini surm» tõmbab nõukogude ajaloole humoorika vindi peale

Ajalooline fiktsioon tragikoomilises võtmes. On aasta 1953. Stalin on pealtnäha hea tervise juures. Siberisse suunduvad rongid on rahvast pungil ja pahaendeliste majade keldrites kajavad revolvrilasud hirmutava sagedusega. See idüll lõpeb aga järsult ühel hommikul, kui Stalini lähikondlased leiavad Jossifi põrandalt lamamas. Isakese lähikonnal, kuhu teiste seas kuuluvad seltsimehed Malenkov, Hruštšov, Molotov, Beria, Žukov ja teised (unustada ei tohi Stalini joodikust poega Vassilit ja kalestunud tütart Svetlanat) ei ole põhjalikumaks leinamiseks aega. Selle asemel on vaja asuda otsustavalt tegutsema, et tagada endale hea ja turvaline äraolemine võimalikult kõrgel positsioonil ka uue võimu ajal. Film ei sobi alaealistele.