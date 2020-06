Meeletult kaalu kaotanud Jessica Simpson näitas, millise figuuriga ta 40ndatesse «ratsutab»

"Yee-haw minu viimastele päevadele 30ndates," kirjutas Simspon ja näitas fotol oma head figuuri. (Yee-haw on entusiasmi või ülevoolavuse väljendus, mida tavaliselt seostatakse USA lõunaosa kauboidega – toim). Pildil on lauljal on peas kauboi kaabu ja seljas lehma mustriga bikiini, mida katab läbipaistev must jakk. Simpson vaatab pildil kutsuvalt üle õla.