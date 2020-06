KÕMUMEEDIA KUULUTAB ⟩ Segase suhte selja taha jätnud näitleja Emma Roberts on rase

Arvatakse, et tuntud näitlejanna Julia Robertsi vennatütar Emma Roberts on lapseootel. Jutt läks liikvele Us Magazine taskuhäälingust, kus teatati, et Robertsi ootab kallima, 35-aastase näitleja Garrett Hedlundi, last. Selle peale tormasid kuulajad Robertsi ema Kelly Cunninghami Instagrami, kus naine väidetavalt uudist kinnitas.

Ta vastas küsimuse peale «kas Emma on rase?» jaatavalt. «Suured tänud! Väga põnevil,» vastas Robertsi ema kommentaarile, mis väitis, et temast saab hea vanaema.

Nüüdseks on see konto kadunud, kuid jutud on liikvel. Fännid on sotsiaalmeedias näitlejannat ka õnnitlenud. Viimati postitas Roberts ligi nädal tagasi ning värskeim pilt näitlejannast endast pärineb 25. maist (alumine pilt). Üks kommenteerija toob välja, et Roberts näeb sellel kõhn välja. Teine kommenteerija loodab, et tegu pole kõmumeedias liikvele läinud valega. «Anna teada, kui sa oled ise valmis, kui selles uudises on üldse tõde peidus,» kirjutas fänn Robertsile.

Näitlejanna Instagrami konto põhjal tundub, et Roberts on piltide postitamisega tagasi hoidnud. Varasemalt postitas Roberts kuus vähemalt paar pilti endast, kuid nüüd juunikuus pole staar seda teinud.

Robertsi ja Hedlundi nähti esimest korda avalikult 2019. aasta märtsis, vahetult pärast seda, kui näitlejanna endine suhe purunes, vahendab usmagazine.com. Nimelt oli Roberts 2012. aastast alates vahelduva eduga koos telesarja «Ameerika õudukas» kaasnäitleja Evan Petersiga (33).

2013. aastal Roberts arreteeriti, kuna paar oli läinud tülli ning Peters sai kakluses verise nina. Väidetavalt oli Roberts kallimat ka hammustanud. Peters süüdistust ei esitanud, Roberts sai mõne tunni pärast vabadusse ning paar proovis sellest üle saada. 2013. aastal paar kihlus.

Emma Roberts ja Evan Peters olid paar mitu aastat, kuid nende suhe oli üpris segane. FOTO: DANNY MOLOSHOK/REUTERS/Scanpix

Roberts ja Peters olid koos kuni 2019. aastani, kuid tegid oma suhtes pikemaid pause nii 2015. kui ka 2016. aastal.

Nende keerulise suhte lõppedes avaldas allikas meediaväljaandele Us, et Roberts ja Peters jäid sõpradeks. «Evan kolis välja. See ei olnud halb lahkuminek,» kirjeldas allikas.