VAATA TASUTA ⟩ 10 kirgi kütvat komöödiat ja draamat, mis panevad südame kiiremini lööma

«Carrie Pilby»

Nähtav veel: 8 päeva

Romantiline komöödia. Carrie Pilby (Bel Powley) on 19-aastane geenius, kes on aasta eest Harvardi lõpetanuna oma vaimselt arengult eakaaslastest kaugel ees. Sellele vaatamata on Carrie keset New Yorki isoleeritud, sõpradeta, armastuseta ja tööta. Selleks, et Carrie kestast välja meelitada, koostab tema psühhiaater nimekirja ülesannetest, mille tüdruk järgneva viie nädala jooksul täitma peab. Eesmärkidele orienteeritud imelaps tormab talle omase innukusega nimekirja kallale. Pikkamööda inimesi tundma õppides hakkab Carrie aru saama, et kõik inimesed on unikaalsed ja harjumatutele olukordadele tuleb anda võimalus.

«Immigrant»

Nähtav veel: 8 päeva

Romantiline draama. Aastal 1921 saabub poolatar Ewa Cybulska koos oma õe Magdaga parema elu lootuses Ameerikasse. New Yorki jõudes ootab aga õdesid ees paras kaos, kuna Magda satub tuberkuloosikahtlusega karantiini ning Ewa tahetakse riigist välja saata. Ewa peab leidma endale peavarju ja üksi hakkama saama suurlinna tulede all. Kohtudes sarmika Brunoga (Joaquin Phoenix) tundub korraks lootusekiir juba paistmas, kuid mees meelitab naise kavalalt bordelli tööle. Lõbumajas kohtub ta ka teise saatusliku mehega, kes armub Ewasse ning soovib ta päästa sellest liiderlikust maailmast. Tekib omamoodi veider armukolmnurk, mis ähvardab nende kõigi elu hävitada. Film ei sobi alaealistele.

«Voodielu eripärad»

Nähtav veel: 23 päeva

Vaimukas komöödiafilm seksist, suhetest, armastusest ja kõige sellega seonduvatest tabudest. Miks on meie vajadused ja ihad nii erinevad ja kuidas pealtnäha traagilistes olukordades huumorit leida?

«Seksiravi»

Nähtav veel: 23 päeva

Romantiline komöödia. Adam (Mark Ruffalo) on saavutanud just 5-aastase eesmärgi oma seksisõltuvuse tugigrupis ja seda oma sponsori Mike (Tim Robbins) abiga. Uustulnuk Neil (Josh Gad) soovib Adamit oma mentoriks, kuid ta jätkab kõikjal naiste piiramist. Adam kohtab imelist Phoebe't (Gwyneth Paltrow), kellel on sõltuvustest oma kriitiline arvamus. Ajal mil Adam seilab romantikalainetel, jageleb Mike oma koju naasenud narkosõltlasest pojaga ja Neilil tekib ühe naisega oma seksisõltlaste grupist uutmoodi sõprus. Film ei sobi alaealistele.

«Veerey pulmad»

Nähtav veel: 7 päeva

Bollywoodi stiilis Romeo ja Julia lugu, mis on täis värve, muusikat ja tantsu. Veer (Pulkit Samrat) on šarmantne mees, keda kõik armastavad. Ta käib mööda Delhit ringi ennetades röövimisi ja annetades raha südantlõhestavate lugudega abivajajatele. Lihtne on olla nii helde, kui sul on olemas isa rikkalikud fondid, kuhu sisse sukelduda. Veer on armunud Geetisse (Kriti Kharbanda), kuid kahe noore armastaja perekondade vahel on suur lõhe ning armunud paaril pole piisavalt julgust seista oma armastuse eest.

«Joomahullu päevaraamat»

Nähtav veel: 23 päeva