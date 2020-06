VAATA TASUTA ⟩ Puuksupulber, kuldsed püksid ja meemängud: 8 vaimukat filmi lastele

«Poiss kuldsete pükstega»

Nähtav veel: 14 päeva

Kogupereseiklus! Suvevaheaeg on just alanud ja Mats leiab paari pükse, mis sisaldavad uskumatut kogust raha. Kahjuks on neid legendaarseid kuldseid pükse väga kaua taga otsinud jõulised tegelased, kes röövivad ära Matsi isa Torkeli. Sõprade Davidi ja Livli abil peab ta päästma oma isa ja kõik korda saama.

«Mesilane Maia: Meemängud»

Nähtav veel: 11 päeva

Kogupere animafilm. Kui liiginnukas Maia kogemata Summopolise keisrinnat solvab, on ta sunnitud oma sõpradega osalema Meemängudel, et päästa oma mesitaru talvevarud.

« Sipelgapoiss»

Nähtav veel: 24 päeva

Kogupere seikluskomöödia 12-aastasest Pellest, keda hammustab sipelgas ja kes pärast seda omab sipelgavõimeid. Sipelgapoiss saab peagi aru, et ta pole oma kodulinnas ainus putukavõimetega tegelane – tema suureks vastaseks on Kirp.

«Doktor Proktori puuksupulber»

Nähtav veel: 24 päeva

Lõbusas seikluskomöödias leiutab kergelt hullumeelne doktor Proktor kogemata maailma võimsaima puuksupulbri. Krapsakas patsidega Lise ja pisike punapea Bulle aitavad doktor Proktori puuksupulbrit kogu maailmale tutvustada. Üllas tegevus muutub aga ohtlikuks, kui kuri hr. Thrane oma kahe jõleda jõmpsikaga haruldast leiutist enda valdusse tahavad saada.

« Simm Nööp ja vedurijuht Luukas»

Nähtav veel: 26 päeva

Toredal väikesel saarel nimega Rahumaa elavad vedurijuht Luukas ja tema väike sõber Simm Nööp. Ometi on saar nii väike, et suuremaks saanud Simmile jääb siin kitsaks ja ta peab ära sõitma. Vedurijuht Luukas otsustab talle seltsi pakkuda. Sõbrad lähevad vedur Emmaga Mandala maale. Nad ei pelga ohte ning otsustavad vabastada printsess Li Si.

« Pulkson»

Nähtav veel: 13 päeva

Armsa seiklusfilmi teleesilinastus! Lugu Väikevennast, kes kolis linnast maale ja pole veel uusi sõpru leidnud. Ühel päeval leiab ta vahva puuoksa – Pulksoni – ja algab ilus, ehkki kujuteldav sõprus.

«Pulkson on hädas»

Nähtav veel: 27 päeva

Väikevend kolib perega linna. Pulkson ja Pisike rõõmustavad oma pesamuna Mini-Pulksoni üle. Ema ja isa on aga Väikevenna pärast mures. Uues kohas on elatud juba mitu kuud, aga poisil pole ühtegi uut sõpra. Väikevennale ei meeldigi poisid tänavalt, eriti kiusupunn Gunnar. Pealegi on tal ju Pulkson. Lepitaksegi kokku, et uusi sõpru kampa ei võeta. Mitte kunagi! Kuid ühel päeval kaob Pulkson jäljetult...

«Pulkson seob sõlme»

Nähtav veel: 20 päeva