KULLAFOND ⟩ Mõrvad, kadumised ja armuafäärid: «Kuum jälg» äratab ellu 14 traagilist Eesti krimilugu

Osa 9: Kärbikud ja hamburger (jätkub)

Kui üks noor tütarlaps langeb räige kuriteo ohvriks, otsib tema isa õigusemõistmist sugulaselt, kes peab hamburgerikioskit ja on ühtlasi tuntud kohalik kuritegeliku jõugu juht.

Osa 10: Kus on su vend?

Politseipatrull saab varahommikul väljakutse ühe Tartumaa talu juurde ja oma jahmatuseks leiab veel tossavast lõkkest inimese poolpõlenud jäänused. Kõik talus olnud noored inimesed võetakse vahi alla ning hakkab kooruma kuriteoni viinud traagiline armastuskolmnurga lugu.

Osa 11: Memmetapja

2010. aastal saab politsei lühikese vahega kaks teadet, et Tartu vallas on leitud kahe vanema naise surnukehad ja nende majad on põlema süüdatud. Jõhkrat memmetapjat asub halastamatult jälitama noor prokurör Veroonika Koidu (Britta Soll) ning kurjategija avastamiseni viivad pealtnäha juhuslikud seigad. Teistes osades Tarvo Krall, Marje Metsur, Venno Loosaar jpt.

Osa 12: Laip rästikupesas

2005. aastal leiavad rästikupesa otsinud lapsed metsast naise laiba. Selgub, et see on juba aasta aega kadnud Karmen, keda abikaasa on meeleheitlikult taga otsinud. Ent politsei jaoks on just Karmeni abikaasa, kuritegeliku minevikuga endine Keskturu direktor Jüri, selles tapmises peamine kahtlusalune.

Osa 13: Sõstarmustad silmad

Lugu ammusest kohutavast kuritööst, millega oli seotud palju süüdlasi. Mitmed neist pääsesid karistuseta ja on tänini elus. Paljud kannatanud on selle kuriteo unustanud. Mõned aga ei unusta ega andesta seda kunagi. See on lugu Valgamaa metsades peituvast Karulast, kus 1951. aastal peeti vaatamata stalinlikule okupatsioonile Eesti Vabariigi nimel kohut ja kus sündis kuulus Metsavendade laul.

Osa 14: Keisri hull