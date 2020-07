TÜLIDE EESTI ⟩ 10 karmi teledokki, mis näitavad näpuga Eesti muredele ja lõhedele

«Ida-Virumaa katastroofi äärel» (2016)

Ülejäänud Eesti polegi veel teadvustanud Ida-Virumaad tabanud sotsiaalse katastroofi tegelikku ulatust. Roald Johannsoni erisaade viib meid otse sündmuste tulipunkti. Hiljuti suleti selles niigi raskustes vaevelnud piirkonnas veelgi ettevõtteid ja töötute hulka lisandus sadu uusi inimesi. Kuidas reaalselt elada ja mida teha, kui näppu jäävad vaid sendid ja uut tööd ei paista kusagilt? See on ühtaegu ehmatav, mõtlemapanev ja liigutav retk Ida-Virumaa inimestesse kodudesse ja hinge.

«Päriselu lood: Globalistid või natsid?» (2019)

Ajakirjanik Elo Mõttus-Leppik uurib kaheosalises saates, kas Eestis ja Euroopas on käimas ideoloogiate sõda. Kes üldse on liberaal ja kes konservatiiv? Kellel on vääramatu õigus öelda, kuidas Eestis peaksid asjad käima? Kas Eestis on tõesti natsid või tegemist on poliitikute kavala infooperatsiooniga? Kas sina oled käimasolevas maailmavaadete sõjas juba poole valinud?

«Pagulased» (2016)

Lõppenud aastal lõhestas pagulaskriis Eesti ja terve Euroopa kahte lepitamatusse leeri. Ajakirjanik Roald Johannson sõitis läbi Euroopa kõige tulisemad kriisikolded, külastas pagulaslaagreid, ummistunud piiripunkte ja tormilisi meeleavaldusi. Tutvus pagulaste elamistingimuste ja neid peibutavate sotsiaaltoetustega. Kohtas nii Eestis kui mujal inimesi, kellest ühed võtaksid kõik migrandid avasüli vastu ja teised sulgeksid viivitamatult kõik piirid. Ühelt poolt näeme tuhandeid Süüria sõjas kannatanud perekondi Euroopalt pisarsilmil abi palumas, teisalt plahvatavad Pariisis pommid ning terve läänemaailm väriseb terrorismihirmus. 3-osalise reportaažide sarja avasaade uurib, kuidas, miks ja millal olukord kontrolli alt väljus.

«Korruptiivne Eesti» (2012)

Üha sagedamini kuuleme kohtunikest, politseinikest, poliitikutest ja ametnikest, kes on altkäemaksu võtnud või muul moel oma ametipositsiooni kuritarvitanud. Kas see kuriteoliik on tõesti alles viimasel ajal vohama hakanud ja kuidas seda ära tunda? Erisaates saavad sõna uurijad ja juristid, aga ka isikud, kellele on esitatud korruptsiooni süüdistus või kes on selles kuritoes süüdi mõistetud.

«Must-valge Eesti» (2011)

Intrigeeriv dokumentaalsaade uurib, kus peituvad eestlaste võõraviha ja rassismi juured Kuidas käib Eestis elavate võõramaalaste käsi? Mis elu elatakse Eesti ainukeses põgenikelaagris ning kas oleme immigrantide tulekuks valmis?

«Miks Sami Lotila Eestit vihkab?» (2010)

Erisaade uurib, kes on kurikuulus soomlane Sami Lotila, kelle Eestit ja eestlasi vihkavad kirjutised on just viimasel ajal laiemat tähelepanu äratanud ning pahameelt põhjustanud. 90ndate aastate keskel Eestisse õppima tulnud, Tartus ja Tallinnas elanud Lotila töötab täna Soome kõmuajakirja peatoimetajana. Mis peitub Lotila erakordse viha taga, kuidas suhtuvad tema seisukohtadesse soomlased ja kuidas eestlased? Saate autor on Krister Kivi.

«Kooseluseaduse pooldajad» (2015)

Peagi jõuab riigikokku skandaalse kooseluseaduse rakenduseelnõu. Aasta tagasi lõid kired lõkkele ja selle seaduse ümber toimuv jagas meie ühiskonna kahte vastandlikku leeri. Käesolev erisaade toob ekraanile kooseluseaduse toetajad – Eesti samasoolised paarid, geid ja lesbid.

«Enesehävituslik Eesti» (2015)

Me oleme väike riik ja rahvas, aga ometi hukkub Eestis igal aastal hooletuse ja arutu uljuse tõttu sadu inimesi. Värskele statistikale toetudes uurime, millised surmad juhivad seda masendavat edetabelit ja mida tuleks teha, et eesti rahva enesehävitusele piir panna.

« Kalevipojad müügiks» (2012)

Soome TV2 saade paljastab, et kümned Eesti töövahendusfirmad tegelevad inimkaubandusega, kuna paljud Soome ehitajaks läinud inimesed jäävad lubatud palgata. Näiteks ühel eesti töömehel jäi saamata lausa 24 000 eurot. Lisaks «näljapalga» eest töötamisele sunnitakse eestlasi pahatihti ka ebainimlikes tingimustes elama. Saade, mis pälvis Soomes suurt tähelepanu, annab Eesti televaatajatele võimaluse näha, kuidas meie probleemid sealtpoolt lahte vaadates paistavad.

« Eesti vaeste talv» (2012)