KULLAFOND ⟩ 10 huumorisaadet, mis tuletavad meelde, kui metsikult naljakaid tükke suudavad teha Eesti koomikud

«Eesti naljakangelaste autahvel»

Nad naerutavad meid pisarateni ning me teame neid justkui läbi ja lõhki. Ent tegelikult pole neid üleüldse olemaski! Kuidas sündisid meile kõigile tuttavad koomilised rahvalemmikud nagu Ivan Orav, Ice Dog M, Suzi Vesik, Bläck Rokit, Maie ja Valdur, Herbert Ving ja mitmed teised? Miks said just nemad rahvale nõnda armsaks? Humoorikaid taustalugusid meenutavad Andrus Vaarik, Kristjan Jõekalda, Peeter Oja, Madis Milling, Argo Aadli ja paljud teised asjaosalised.

«Huumoritähestik»

Eesti huumoriajalugu on meenutamist väärt! Sari koondab kokku Eesti komöödiamaastiku parimad tütred ja pojad ning kutsub lõbusale ja intelligentsele retkele läbi Eesti huumoriajaloo. Peatuspaikadeks on alfabeetilises järjestuses läbi aegade legendaarseimad Eesti näitlejad, filmid, telesaated, kirjanikud ning juhtumised. Naljade sünnist, inspiratsioonist ja situatsioonidest räägivad lustakaid lugusid Evelin Võigemast, Henrik Normann, Anne Veesaar, Elmo Nüganen, Ines Aru, Hannes Võrno, Jan Uuspõld, Anne Paluver, Mart Juur, Andrus Kivirähk, Raimo Aas ja paljud-paljud teised.

«Peeter Oja stand-up etendus: Eestlased – erilised inimesed»

Peeter Oja ja stand-up teater POINT otsustasid EV 100 raames uurida inimest ja seletada humoorikas võtmes lahti eestlase igapäevaelu kombed ja uskumused. «Eestlastest võiks kirjutada, rääkida ja nalja teha kogu aeg. Eestlane on hiilgav materjal! Kuigi meid on vähe, on pilt kirju, ma ütleks isegi rikkalik. Otsustav tõukejõud eestlane avada tuli muidugi Eesti Vabariigi juubeliaastast. Kui me ei räägi sel aastal meist endist, siis millal me räägime?» küsib Oja.

«Herbert Vingu LIVE»

Kokaviidikalt pärit, eestlaste südamed võitnud Herbert Ving ei ole enam lihtsalt rahvatantsuhuvilisest postiljon, kes aegajalt raadiosse helistades oma nõuandeid jagab, vaid tõeline teadjamees, kes kõikide teiste suunamudijate moodi oma veebikanalis kaasmaalastele nõu ja jõuga abiks on. Mida teha sprotikarbiga, kui see tühjaks saab? Mis on Herberti ilu saladus? Nendele ja paljudele teistele küsimustele annab Herbert Ving vastuse oma videopäevikus.

«Kitsas king – Säästutuur 2005»

Legendaarne huumoriperekond King on tagasi! Komöödiaetenduse peaosades Peeter Oja, Marika Vaarik, Andrus Vaarik ja Harry Kõrvits.

«Huumoriõhtu Hilton Park Hotellis»

Komöödiaetendus, kus sketše esitab näitetrupp koosseisus Kaisa Selde, Kait Kall, Liisa Pulk, Anatoli Tafitshuk ja Kristjan Lüüs. Etenduse lavastas Kertu Moppel.

«Langevad maskid»

Humoorikas dokumentaalsaade toob ekraanile Eesti näitlejate ja koomikute salajase elu. Seekordses osas paljastub huumorifestivalil Luige Nokk esinevate artistide hall argipäev ning «tõeline pale». Saates astuvad üles Jan Uuspõld, Peeter Oja, Tigran Gevorkjan, Sepo Seeman, Mattias Naan, Kaisa Selde, Jarek Kasar alias Chalice, Margus Prangel, Jaan Pehk jt. NB! Saates võib esineda kultuuritegelasi häirivaid kaadreid.

«Orav ja Ilves»

Menukomöödia! President kutsub külla legendaarse vabadusvõitleja, vana sepa Ivan Orava (Andrus Vaarik), kes ilmubki otse põrgust Kadrioru lossi. Ilvesele (Kaspar Velberg) teevad muret paljud asjad, eelkõige aga tema abikaasa Eveliniga seonduvad salapärased nähtused. Absurdihuumorist pulbitseva jandi autor on Andrus Kivirähk.

«Heeringas Veenuse õlal»

Legendaarse sketšisaate lahe huumor on igal vaatamisel veel naljakam kui varem. Kokku on saatel 20 osa, mis pakub naerulusti nii, et puudust ei tule.

«Hensugusta SHOW»