KULLAFOND ⟩ 12 doksaadet isevärki eestlastest, kelle julged lükked ja põnevad elud kukutavad suu ammuli

«100 erilist eestlast» (2018)

Eesti Vabariigi 100. juubeliaastale pühendatud hoogne koguperesaade võtab luubi alla Maarjamaa talendikate ning erakordsete inimeste tegemised. Esimeses osas teevad ilma kaardijagamistrikkide Eesti meister Richard, Iisraeli enesekaitsekunsti viljelev Janek ja Kohila tüdruk Mona Maria, kellele meeldib aeg-ajalt «loomastuda».

«Eesti aardekütid» (2014)

Viimastel aastatel on Eestit tabanud tõeline aarete avastamise buum. Ridamisi on maa seest päevavalgele tulnud rahapajad, ajaloolised relvad ja palju muud hinnalist ning põnevat. Ent suure osa nendest leidudest pole teinud mitte professionaalsed arheoloogid, vaid asjaarmastajatest aardekütid. Seetõttu on Eestist saanud ka üks muinasväärtuste musta äri keskusi. Erisaade sukeldub sellesse haaravasse, aga ka vastuolulisse ja paiguti isegi ohtlikku maailma.

«Eesti arstid Mongoolias» (2014)

Haarav dokfilm eksootilises Mongoolias toimunud meditsiinilisest missioonist, kus osalesid inglise ja hollandi kirurgide kõrval ka kaks eesti meedikut – missiooni juht doktor Jüri Teras ja anestesioloog Kristjan Kalling. Nende eesmärk oli opereerida songa all kannatavaid patsiente ja õpetada välja oma kohalikke kolleege. Kirurgide filmimise kõrval käis filmi autor vaimujõudu otsimas šamaan Ochiroo juures, veetis päeva budistliku kloostri mungaõpilastega ning õhtupooliku rändkarjakasvataja Battsingihi ja tema naise Ossortshami peres.

«Eesti loomahullud» (2015)

Kui enamasti on peres üks-kaks lemmiklooma, siis Eestis leidub ka inimesi, kes peavad kodus sadu eksootilisi elukaid. Mis tunne on jagada voodit 80-kilose seaga või jännata pesukarude, skunkide ja tuhkrutega? Üks pere kasvatas kodus koguni pingviini, rääkimata siis neist, kelle lemmikuks ahvipärdik või kümned korteris vingerdavad maod. Uurime sedagi, kust jookseb õhkõrn piir, mida ületades hakkab suur loomaarmastus juba vaimuhaiguse tunnusjooni võtma. See kõik põnevas, lõbusas ja eriti liigirikkas erisaates «Eesti loomahullud».

«Eesti nõiub» (2015)

Erisaade sukeldub kodumaisesse esoteerikamaailma. Nõiad, selgeltnägijad ja ennustajad kinnitavad kui ühest suust, et me seisame suurte muutuste lävel. Üha rohkem inimesi avastavad endas võime näha ja tunnetada «teispoolsust». Kas kogu see teema on kergeusklike petmine või on toimumas tõesti midagi erakordset? Sõna saavad paljud tuntud ja tundmatud müstikud, teiste seas näiteks pime naine, kelle jaoks olevat surnutega suhtlemine sama kerge kui sõbrale helistamine. Lisaks piilume Esoteerikafestivalile, mis toob kohale hämmastavalt suuri rahvahulkasid.

«Eesti nokitseb» (2012)

Saates kohtume põnevate Eesti inimestega, kelle kireks on leiutamine. Geniaalsed, aga sageli ka pööraselt naljakad ideed võivad sündida ükskõik millal ja ükskõik kus. Esimeses saates näeme muuhulgas motoriseeritud lusikat, iseavanevaid uksi, elektroonilist kassitoidu nõud ja täiustatud hambaproteese. Lennart Meri jahtis Eesti Nokiat, meie otsisime ja leidsime Eesti nokitsejad!

«Eesti tätoveerib» (2011)