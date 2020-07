KULLAFOND ⟩ 9 üdini mehist saadet, mis teevad kiiremaks, targemaks ja tugevamaks

Saksa autosaade, mille põhifookuses on autoturgudelt võimalikult hea ja soodsa auto soetamine. Saatejuhtideks on Jean Pierre ja Sid, kes tunnevad mootoreid läbi ja lõhki. Esimeses osas plaanib «Kilovatikunnide» austaja Dirk viimaks täita suure unistuse ja Porsche soetada. Eelarveks on 10 000 eurot. Jean Pierre ja Sid võtavad sel puhul luubi alla mudelid 924, 944 ja 968. Millise kasuks otsustatakse?

«Top Gearist» tuntud Richard Hammond toob oma uues sarjas televaatajateni kõige napakamad filmilindile jäänud õnnetused ning seletab siis teaduslikult lahti, mis täpselt viltu läks. Esimeses osas on vaatluse all muuhulgas uljaspead, kellele meeldib üle liikuvate autode hüpata ning kõrghoonete katustel saltosid visata.

Põnev erisaade Eesti ühest salapärasemast eriüksusest, legendaarsest K-komandost. Just nendele usaldatakse kõige ohtlikumad kinnipidamised ja nad on valmis reageerima ootamatutele kriisidele, näiteks pantvangidraamadele. Selle eliitüksuse liikmete arvu pole kunagi avalikustatud ja selle koosseisu isikuandmed on salastatud. K-komandosse pääsemiseks tuleb läbida rängad katsed, lisaks üliheale füüsilisele vormile on äärmiselt oluline ka psühholoogiline ja vaimne sobivus. Eriüksuse liikmeks saab vaid see, kelle liitumisele on nõusoleku andnud kõik K-Komando mehed – sest eluohtlikus olukorras peavad nad üksteist sajaprotsendiliselt usaldama. Kärt Anvelti juhitud erisaates räägivad «mehed mustade maskide taga» esmakordselt oma tööst ja esimest korda jõuavad ekraanile unikaalsed videokaadrid K-komando erioperatsioonidest.