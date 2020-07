KULLAFOND ⟩ 16 võimsat ja mõnusat Eesti artistide kontserti, mis toovad suveõhtusse suuri tundeid

« Anne Veski juubelikontsert: Ma tänan teid» (2017)

Anne Veski suur juubelikontsert, kus külalistena löövad kaasa Jüri Pootsmann ja Koit Toome. Kõlavad Anne hitid läbi tema pika ja särava lavakarjääri. See kontsert on juubilari tänuavaldus kõigile tema loomingu tulistele austajatele!

«Elmar Live - Uudo Sepp» (2019)

Eesti sai 2018. aastal uue superstaari – Saaremaa poiss Uudo Sepp võitis noorte südamed ja alustas oma muusikukarjääri. Kanal 2 toob televaatajateni Uudo Sepa debüütalbumi «Sinule» kontsertsalvestuse. Laval on Uudo Sepp Bänd, mis toob teie ette debüütalbumi täies pikkuses.

«Koit Toome – 20 aastat laval» (2015)

«Ivo Linna 65 juubeligala» (2014)

«Jaan Tätte sünnipäevapiknik» (2014)

Jaan Tätte suvine superkontsert, millega ta tähistas oma 50. juubelit. Sünnipäevapiknik «Peatus» ei olnud ka selles mõttes tavaline kontsert, et Jaan tuli oma laulude ja muhedate juttudega publiku sekka ja meeleolu oli äärmiselt kodune ning sõbralik.

«Kihnu Virve tänukontsert» (2014)

«Tõnis Mägi suurkontsert» (2019)

«Tõnis Mägi ja Ivo Linna 100» (2016)

Juba 50 aastat on möödas hetkest, mil Tõnis Mägi ja Ivo Linna esmakordselt lavale astusid, nii et kahe peale kokku on nad meid oma muusikaga vaimustanud juba 100 aastat! Meeletut publikumenu nautinud kontserdil esitavad Mäks ja Iff oma suurimaid hitte läbi kõigi nende aastakümnete. Kuuleme laule ja jutte, mis neid kõige enam iseloomustavad.