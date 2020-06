VAATA TASUTA ⟩ 10 eriti mehist ja raju filmi raudsete närvidega vaatajale

« Victoria Gotti: Maffiabossi tütar»

Nähtav veel: 12 päeva

Eluloodraama kurikuulsa maffiabossi John Gotti tütrest Victoriast. Film toetub Victoria enda memuaaridele, milles ta meenutab oma elu alates lapsepõlvest kuni isa surmani välja. Maailm mäletab John Gottit kui jõhkrat ja külmaverelist gangsterit, tema sekspommist ja Ameerika tõsielusarjadest tuttav tütar nägi isas aga hoopis teistsugust poolt.

«Murdepunkt»

Nähtav veel: 28 päeva

Põnevik USA presidentide maske kandvatest pangaröövlitest, kelle tabamiseks peab FBI oma agendi (Keanu Reeves) kahtlusaluste surfarite kampa sokutama. Tal õnnestubki kamba liidri (Patrick Swayze) usaldus võita, kuid surfarite pöörane elustiil hakkab temaski võimust võtta ja salajane ülesanne satub tõsisesse ohtu.

« Vahetuse lõpp»

Nähtav veel: 21 päeva

Krimipõnevik. Politseipõnevik noortest politseiohvitseritest, kes satuvad rutiinse kontrolli käigus kartelli musta nimekirja. See ei tähenda aga mitte üksnes komplikatsioone tollis, vaid võitlust oma elu eest. Film ei sobi alaealistele.

« Kangelastegu»

Nähtav veel: 20 päeva

Karm märulidraama. USA merejalaväelaste eliitüksus peab vabastama vangistatud CIA agendid. Operatsiooni käigus tuleb hävitada ka terrorirühmitus, mis planeerib laiaulatuslikku rünnakut USA vastu. Põnevusfilm põhineb tõestisündinud lool ja selles mängivad ehtsad merejalaväelased, kes on karastunud reaalsetes konfliktides, mitte Hollywoodi õppelaagris. Film ei sobi alaealistele.

«Raha võim»

Nähtav veel: 13 päeva

Põnevusfilm. Robert Miller (Richard Gere) on karismaatiline aferist ja geniaalne armastaja. Ta on harjunud, et voodis ootab teda alati kas abikaasa või armuke, kes talle aeg-ajalt skandaale korraldavad. Suurt raha teenib suurettevõtja aga õhku müües, kuid ühel hetkel hakkab mehe äri allamäge minema. Robert püüab meeleitlikult oma riskifondi suurpangale müüa, enne kui mahhinatsioonid ilmsiks tulevad. Ootamatud sündmused ja totrad eksimused sunnivad teda astuma meeleheitlikku sammu.

« Børning - Kummivilin»

Nähtav veel: 5 päeva

Märulikomöödia. Kamp autoentusiaste otsustavad korraldada keelatud tänavakihutamise Oslost Nordkapi. Ttee pikkuseks on 2208 kilomeetrit. 26 autot võtavad ritta ning alustavad väljakutset, mis on ühtaegu nii isiklik kui ka tehniline.

«Kummivilin 2 – Jääralli»

Nähtav veel: 12 päeva

Norra kihutamismäruli järjelugu. Uljaspea Roy vabaneb vanglast ja tal on kindel plaan oma elu taas rajale saada ning olla oma tütrele Niinale heaks eeskujuks. Kui aga Sylvia talle vanglast väljasaamise peo korraldab, tulevad kohale ka mõned tema vanad kihutamisvaenlased ning esitavad talle uue väljakutse. Võidusõit algab Norras, Fosnavåg’is ja läbib kogu Rootsit ja Soomet ning lõpeb alles Venemaal, Murmanskis. Kui Roy kuuleb, et sellest kavatseb võtta osa tema tütar Niina, muudab ta meelt ja otsustab siiski osaleda.

«Veri, higi ja pisarad»

Nähtav veel: 5 päeva

Märulikomöödia. Daniel Lugo (Mark Wahlberg) on spordiklubi treener, kel saab ühel päeval villand oma tööst ja pidevast rahapuudusest. Ta kutsub kampa veel kaks kulturisti (Dwayne Johnson ja Anthony Mackie) ning koos otsustatakse röövida kapriisne ärimees (Tony Shalhoub), et tema eest saadud lunarahaga paugupealt rikkaks saada. Paraku ei kulge kõik plaanipäraselt. Film ei sobi alaealistele.

«Vasakukäeline»

Nähtav veel: 7 päeva

Billy Hope alias The Great (Jake Gyllenhaal) on poksi valitsev maailmameister, kelle tunnuseks on brutaalselt ründav võitlusstiil. Sportlast on teda noorusest peale tagant kihutanud meeleheitlik püüdlemine armastuse, raha ja kuulsuse poole. Viimaks on mees tipus nii ringis kui ka väljaspool seda: tal on armastav pere, ilus kodu ja majanduslik kindlustatus. Ühel õhtul kukub see kõik kokku, paisates Billy musta auku, millest näib olevat võimatu välja rabeleda. Film ei sobi alaealistele.

«Kolombiana»

Nähtav veel: 9 päeva