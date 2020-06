KLÕPS ⟩ Viimaseid nädalaid rase lauljatar Keit Triisa näitas beebikõhtu

«Ma naudin oma emarolli, aga see ei ole kerge roll, mida täita. Vahel tundub, et ma ei saa millegagi hakkama, ei jõua, ei jaksa, ei viitsi... Aga see kõik käib emaks olemise juurde,» kirjutas Triisa veebruaris.

Lauljatar lisas: «Kõik need erinevad emotsioonid, kõik rõõmud ja nutud. Mul on vedanud, et saan ema olla, emana kasvada ja inimesena areneda. Väga paljudel ei ole seda võimalust... Mul on vedanud, et saan oma päevi nii vahvate väikeste inimeste seltsis veeta. Mul on vedanud, et saan läbi emaks olemise tunda tingimusteta armastust...»