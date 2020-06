Briti ikoon Elton John (73) on alates 2005. aastat olnud abielus filmiprodutsendi David Furnishiga. Kuid nüüd on Johni esimene abielu Renate Blauega (67) meest kimbutamas, kuna naine tahab lauljat oktoobris avaldatud memuaari tõttu kohtusse vedada, vahendab Daily Mail.

Laulja ja helilooja Elton John avaldas oktoobris autobiograafilise raamatu «Me» («Mina» –toim), kus inglane meenutas oma abielu sakslanna Renate Blaueliga.

JOHNI JA BLAUELI ABIELU

John ja Blauel kohtusid 1982. aastal ning nende suhe algas tööalase partnerlusega. «Hakkasin Renatega rohkem aega veetma. Ma väga nautisin tema seltskonda,» avaldas John enda raamatus ja lisas: «ta oli tark, lahke ja väga väga naljakas. Tal oli briti huumorisoon. Ta oli väga ilus aga ta ise ei olnud sellest teadlik.»

Äkki olin ma viimased 14 aastat ainult meestega maganud, sest ma ei olnud õiget naist leidnud. – Elton John

Laulja tunnistas, et ta tahtis väga naisega aega veeta ja kutsus teda välja. Lõpuks hakkas John mõtisklema, et Blauel oli seda sorti naine, kellega ta tahaks koos olla, kui ta oleks hetero. Kuigi ta oli teadlik, et need olid irratsionaalsed mõtted, tekkis Johnil järsku tahtmine naisega abielluda.

Oma raamatus mainib John, et Blaueliga abiellumine oli justkui hulluse hetk. «Äkki olin ma viimased 14 aastat ainult meestega maganud, sest ma ei olnud õiget naist leidnud?» kirjutas John avameelselt.

Elton John koos sakslannast abikaasa Renate Blaueliga. Paar oli abielus neli aastat vaatamata muusiku seksuaalsele orientatsioonile. FOTO: Pop/©2003 Credit:Topham Picturepoint/Scanpix

Laulja lisas, et Blauel oli temasse armunud, kuid tema enda emotsionaalne olek pigem tundus nagu armastus. John avaldas memuaaris, et enne kihlumist ei olnud nad isegi suudelnud.

Paari pulmapäev leidis aset valentiinipäeval 1984. aastal, Austraalias, ning John oli sakslanna kätt palunud kõigest neli päeva varem.

Toona tegi nende abielu meedias palju kära, kuid jäi mulje, et Blauel nõustus abieluga kõige siiramate mõtetega. «Olen Eltonist igasuguseid jutte kuulnud ja ta peaks olema biseksuaalne, kuid see ei pane mind muretsema,» tunnistas naine pärast oma pulmapäeva. Tegelikult oli aga John, kellel oli toona kokaiinisõltuvus, geimees ning Blaueliga kohtudes oli laulja suhtes meesterahvaga.

John ise avaldas aga pärast pulmi, et soovib sakslannaga alustada pere. «Tahan lihtsalt olla perekonnamees,» tunnistas ta intervjuus mitukümmend aastat tagasi.

1984. aastal läks aga John Euroopa tuurile ning kaks aastat hiljem hakkasid liikuma kuulujutud, et nende abielu purunemisest. Blauel eitas aga kuulujutte, et nad elavad Johniga eraldi elusid ja väitis, et nad plaanivad hoopis teist pulmapidu. «Ma ei tea kust need vastikud kuulujutud alguse said. Me oleme sama lähedased nagu me alati oleme olnud, väga lähedased,» väitis sakslanna 80ndate lõpus.

Kui aga John 1987. aastal oma 40. sünnipäeva üle 350 külalise seltsis tähistas, polnud mehe abikaasat peol näha. Selleks ajaks oli sakslanna kolinud eraldi korterisse, kuigi John väitis meedias ikkagi, et nende abielust võib veel asja saada. Sama aasta novembris teatas paar, et nad lahutavad, kuid Blauel süüdistas ametlikus teadaandes nende purunenud suhtes hoopis tööd.

Elton John 1983. aastal. Aasta hiljem küsib John sakslanna kätt ning neli päeva hiljem nad abielluvad. FOTO: GABRIEL DUVAL/AFP/Scanpix

«Oleme mõlemad ja oleme edaspidi tööga nii hõivatud, et me ei näe üksteist piisavalt. Sellepärast on vältimatu, et me kasvame lahku,» teatas sakslanna.

Johni sõnul mõjutas otsust abielluda tema kokaiinisõltuvus ning on meenutanud oma lahutust järgmiselt: «Me olime abielus neli aastat. See (lahutus – toim) oli õige otsus, kuid see oli kohutav tunne. Olin murdnud inimese südame, keda armastasin ja kes armastas mind tingimusteta.»

Laulja on aastaid tagasi väitnud, et kui nad oma abikaasaga, David Furnishiga, lapsevanemateks said, kutsus ta sakslannat endale külla, sest soovis teda oma ja enda laste ellu. Naine aga keeldus. «Ta ei tahtnud ja ma ei surunud seda peale. Austan tema tundeid,» rääkis John.

BLAUELI «KADUMINE» JA VÕIMALIK KOHTUASI

Paari lahutus jõustus 1988. aastal ja sakslanna sai endale teadaolevalt kopsaka valuraha, mis jäi viie ja kümne miljoni naela vahele. Viimane teadaolev foto naisest on tehtud 2000. aastal, kui sakslanna elas veel Inglismaal.

On teada, et 2001. aastal kolis ta Saksamaale ning briti meedia andmetel on ta ostnud maja ka Londonisse. Pärast 2000. aastat on Blauel hoidnud madalamat profiili ning on viimased 20 aastat olnud avalikkuse eest praktiliselt kadunud.

Laulja ja helilooja Elton John koos oma praeguse abikaasa David Furnishiga, 2019. aasta mais. Olgugi, et laulja on näidanud soovi oma eksabikaasat enda praegusesse ellu kaasata, pole Blauel selle vastu huvi tundnud. FOTO: ADRIAN DENNIS/AFP/Scanpix

Teadaolevalt on ka Blauel uuesti abiellunud, kuid erinevalt Johnist, ei ole ta kunagi oma purunenud abielust rääkinud.

Nüüd on aga sakslanna välja ilmunud ja tahab Johni kohtusse vedada. Väidetavalt Blaueliga kontaktis olev allikas on avaldanud, et seda kõike oktoobris avaldatud raamatu pärast. Kuigi laulja meenutab Blauelit ainult lahkete ja heade sõnadega võib lugejale jääda mulje, et John on lisanud oma neli aastat kestnud abielu raamatusse huumorilises võtmes.

Lisaks sellele usutakse, et Johni raamat rikub mitteavalikustamise kokkulepet, mis paar 1988. aastal koos oma lahutusega sõlmis.

Blaueli sõbra sõnul ei näinud sakslanna Johni raamatut enne selle avaldamist, kuid sellest kuuldes oli naine soovinud, et teda seal mainitud ei oleks. «Nii palju kui ma tean, saatis ta raamatu kohta hoiatusi. Võib-olla Elton ei näinud neid kunagi aga kui raamat välja tuli oli Renate selles mainitud,» rääkis sakslanna sõber.

Allikas arvab, et Johni meeskond ei soovi kohtusse minna, kuna Blauel teab täpselt, mis nende abielu ajal toimus ja tal oleks palju mahlakaid jutte, millest rääkida. Väidetavalt otsib naine olukorrale sõbralikku lahendust.