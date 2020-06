LUUBI ALL ⟩ Vaata, millise tulemuse saavutab Eesti esindaja Eurovisioni filmis!

«Eurovision Song Contest: The Story of Fire Saga» keskmes on Islandi muusikud Lars Erickssong (Will Ferrell) ja Sigrit Ericksdottir (Rachel McAdams), kes saavad «haruldase võimaluse» esindada oma riiki Eurovisioni lauluvõistlusel. Tänavune Eurovision pidanuks toimuma küll Rotterdamis, ent Fire Saga sõidab hoopis Edinburghi võistlema, kus neil tuleb poolfinaalis rinda pista näiteks Kreeka, Soome ja Rootsi esindajatega.



Filmitegijad on kavalalt toonud pingelise punktiandmise finaalist poolfinaali. Kui tavaliselt kuulutatakse poolfinaalides välja lihtsalt kümme edasi pääsenud riiki, siis fiktiivse Eurovisioni poolfinaalis loetakse ette iga osalenud riigi punktiskoorid – just siis selgub, et antud võitlusest võtab osa ka Eesti! Meie riigi etteastet küll ei näidata, kuid kümne finalisti seas saab Eesti nime näha.