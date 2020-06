Traagiline lahkumine: 17-aastane TikToki täht võttis endalt elu

Arjun Sarin ütles, et oli Siyaga suhelnud päeva esimeses pooles: «Ta kõlas väga normaalsena, nagu iga päev minuga suheldes.»



«Võin lihtsalt öelda, et ta oli üks suurepärane artist ja tema fookus polnud rahal,» lisas Sarin. «Ta keskendus enda õnne nimel töötamisele.»



New Delhis elanud Kakkar oli tuntud oma tantsuvideote poolest – tema tegemisi jälgis enam kui 1,9 miljon inimest. Politsei lausus väljaandele India Today, et Kakkar suri kolmapäeva õhtul oma kodus. Tüdruk oli neli päeva enne oma surma pidanud võitlust depressiooniga.