Robert Pattinson Tallinnas filmitud «Teneti» tagaajamisstseenist: läbi esiklaasi ei näinud mitte midagi

USA meediaväljaanne Entertainment Weekly on välja andnud eksklusiivse kaaneloo, mis on pühendatud suurfilmile «Tenet».

Kaaneloos rääkis esmalt filmi režissöör Christopher Nolan lühidalt «Teneti» põhiideest ehk inversioonist, mille ümber film tiirleb. «See ei ole ajarändamise film,» täpsustas Nolan ja lisas: «see käsitleb aega ja erinevaid võimalusi, kuidas aeg saab toimida. Ilma, et see füüsikatunniks muutuks, aga inversioon on idee materjalist, mille entroopia on ümber pööratud, nii et see jookseb ajas meie suhtes tagasi.»

«Ma olen selle stsenaariumi kallal töötanud umbes kuus või seitse aastat,» avaldas Nolan.

Lisaks sellele andis Nolan mõista, miks ta otsustas «Teneti» filmida üles seitsmes erinevas riigis, mitte stuudios, rohelisel taustal. «Arvan, et kui töötad filmi kallal, kus tuled teisipäeval kohale ja on sinine ekraan ning muudad selle kolmapäevaks roheliseks, siis kedagi ei huvita,» põhjendas Nolan oma otsust. «Aga kui sa oled Tallinnas, Eestis ja siis hüppad lennukile ja oled Amalfi rannikul, Itaalias, see on võrratu tegevuspaiga vahetus, mis toob endaga kaasa tunde, mis imbub ka filmi.»

Kaaneloo jaoks andis põgusa intervjuu «Teneti» üks staaridest, Robert Pattinson, kes oli filmivõtetega möödunud suvel ka Eestis.

BMW, millega Tallinnas keerukas tagaajamisstseen filmiti. Antud foto on tehtud Pärnu maanteel. FOTO: Madis Sinivee/Postimees

Kogu «Teneti» filmimeeskond veetis Eestis kokku seitse nädalat – mis on pikem aeg kui paljude filmide kogu võttegraafik – ning selle aja sees filmis Pattinson Tallinnas ka keerukat tagaajamisstseeni.

«See oli naljakas, sest mul oli kaskadööri sõiduks ühepäevane koolitus,» avaldas Pattinson. «Arvasin, et ma ei hakka kaskadöörina ühtegi sõitu tegema aga lõpuks tegin neid tonnide viisi.»

Pattinsonil oli filmi rikkaliku tagaajamisstseeni jaoks vaid ühepäevane koolitus, kuid näitleja tegi paljud kaskadöör sõidud ise. FOTO: Kuvatõmmis treilerist

«Mäletan, et tegin ühte rikkalikku stseenide jada, kus mina ja John David Washington oleme BMWs ning IMAXi kaamera on auto katusel, mis tähendab, et põhimõtteliselt läbi esiklaasi ei näinud mitte midagi,» kirjeldas Pattinson kõigi eelduste kohaselt just Laagna teel filmitud stseeni, mida on näidatud ka treilers (alumine pilt). «Lisaks, kui sa keerad isegi natuke vasakule või paremale, siis tabab raam teed, mis on päris hirmus,» rääkis Pattinson.

Sealhulgas istus Pattinson ise roolis ka treileris näidatud Laagna teel filmitud kaadris. FOTO: Kuvatõmmis treilerist

Nolani sõnul Pattinson veidi liialdab, kuna ühepäevane koolitus oli mõeldud pigem näitleja sõiduoskuste hindamiseks. Nolani sõnul on Pattinson väga hea juht. «Ta oli enam kui võimeline vajalike stseenide sooritamiseks, millest ükski polnud, kui aus olla, keerulisem kui paralleelparkimine.»

Lõpetuseks küsiti Nolanilt ka koroonaviiruse pandeemia tõttu «Tenetile» langenud ootustest, kuna see on üks esimesi suurfilme, mis pärast eriolukorda kinolinale jõuab.