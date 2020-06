PILDID ⟩ Laulja Helen Adamson tõttas appi vigastatud linnupojale

Helen Adamson jagas oma Instagrami-lugude vahendusel juuni viimasel nädalavahetusel aset leidnud juhtumit, kus ta hüljatud linnupojale abi pakkus.

«Umbes tund aega tagasi jälgisin seda kajaka tibu, käisin korduvalt tema juures ja kahjuks tema vanemaid ei olnud tema juures, ilmselt vanemad hülgasid ta, sest tiib on vigastatud,» kirjeldas Adamson olukorda.

Laulja avaldas, et helistas Eesti Metsloomade ühingule ning sai lõpuks vajaliku Imeloomade Seltsi kontakti.

Vigastatud tiivaga linnupoeg, kellele lauljatar Helen Adamson appi tõttas. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @helenadamson

«Ta ise nii asjalik, paterdas lombis, jõi ja isegi sõi, andsin talle kikerhernest ja ta sõi ka seda,» kirjutas Adamson sotsiaalmeedias ja lisas, et kahjuks oli linnupoeg liiga pisike, et ise hakkama saada.

«Imeloomade Selts ütles, et nad saavad ta üle vaadata ja teha otsuse, kas teda saab ravida, kuid nad ei saa pakkuda transporti,» teatas Adamson.

Nõnda sõitiski Adamson pappkasti asetatud haavatud linnupojaga Tallinnast välja, et viia lind Imeloomade Seltsi hoolde. «Kuigi plaanisin eile õhtul puhtata, siis kaks tundi minu elust anda kellegi teise elu heaks on vähim, mida ma teha saan,» tunnistas Adamson. «See pisike hind ei oleks üksi linnakeskkonnas ellu jäänud. Tal puudus täielik ohutunne ja minu süda ei lubanud teha nägu, et «ah küll ta saab hakkama» ja lihtsalt minema kõndida.»

Laulja Helen Adamson viis linnupoja Imeloomade Seltsi hoolde. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @helenadamson

Lauljatari sõnul jääb linnupojale lootus, et vigastatud tiiva puhul on tegu vaid põrutusega ja ta saab veel võimaluse suureks kasvada. Pärast linnupoja üle andmist avaldas Adamson, et Imeloomade Seltsi, kelle hoolde tibu jäi, pole nii pisikest pojakest veel toodudki. «Ta oli tõesti beebi alles.»

Adamson tõi Instagrami-lugudes välja Eesti Metsloomade ühingu, Imeloomade Seltsi ja Keskkonnainspektsiooni, kellega tuleks ühendust võtta, kui märkate vigastatud lindu/looma või linnu/looma last, kes on ilmselgelt üksi.

Laulja Helen Adamsoni sõnul väärib iga elusolend elu ja abi sama palju kui meie. FOTO: Kuvatõmmis Instagramist / @helenadamson