ENNE JA NÜÜD ⟩ Lembelaulik Ronan Keatingu tütrest on sirgunud tõeline kaunitar

Poistebändist Boyzone tuntud lauljal Ronan Keatingul (alumisel pildil) on esimesest abielust kolm last, üks neist on nüüdseks 19-aastane Marie, keda tuntakse Missy'na. Sarnaselt isale tegeleb Missy laulmisega ning osales tüdrukute duo GGMK'ga 2019. aastal ka briti talendisaates «The voice». Duo eelvoorust kahjuks edasi ei saanud.

Missy on ühtlasi ka modell, kes on endale Instagramis kogunud juba ligi 30 000 fänni. Sotsiaalmeediasse postitab Keatingu tütar viimasel ajal regulaarselt ja nii mõnegi pildiga näitab Missy oma võrratut bikiinivormi.

A post shared by Missy (@missyykeating) on Aug 17, 2019 at 3:05am PDT

A post shared by Missy (@missyykeating) on Jun 11, 2020 at 8:52am PDT

A post shared by Missy (@missyykeating) on Apr 20, 2020 at 11:04am PDT

Ronan Keating abiellus Yvonne Connolly'ga 1998. aastal. Neil on koos kolm last: Jack, Marie «Missy» ja Ali. Nende abielu lõppes 2015. aastal, kuna väidetavalt tunnistas muusik naisele, et on teda nende abielu ajal petnud.