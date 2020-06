KIREV GALERII ⟩ Global Pride Bang meelitas Sveta Baari meeletu hulga rahvast

Kuigi tänavu ei saanud Baltic Pride'i tavapäraselt tähistada, soovis kohalik kogukond ikka kokku tulla, üksteist toetada ja vikerkaare valguses tantsida. Tantsija ja drag queen Rene Köster korraldas eile õhtul Sveta Baaris ürituse nimega Global Pride Bang 2020, mille vastu oli huvi lausa nii suur, et kõik kohale tulnud inimesed ei pääsenudki kahjuks etteasteid vaatama. «Eks ma ise arvasin et tuleb palju rahvast ka. Natuke kartsin, kuidas kõik toimima hakkab selle palavuse, ruumi täituvuse piirangutega jne, aga kõik läks väga sujuvalt,» lausus Köster Elu24-le. «Eriti südantsoojendav oli muidugi õhtu alguses meie queer performance showcase. Olen äga tänulik nende kaheksa täiesti omanäolise show üle, mis kokku tulid ja publiku huvi ning vastuvõtt oli ka super.» Pandeemiast tingitud piirangute tõttu tohtis eilsel peol siseruumides viibida vaid sada inimest korraga, kuigi rahvast oli lokaali ette kogunenud kordades rohkem. Sveta töötajad andsid endast parima, et ohjata suurt rahvamassi nii hästi kui võimalik, rakendades viis välja ja viis sisse süsteemi. «Järjekord show ajal läks õues ümber nurga lausa,» naerab Rene. «Andis kindlasti tugeva lükke, et taolisi showcase õhtuid tihedamini korraldada, sest Tallinnas ja Eestis ikka leidub megahuvitavaid ja andekaid inimesi, keda selline platvorm väga aidata võiks. Ja publikut selliseks asjaks jagub ka nagu näha.» Pärast showcase'i võtsid plaadimängijate taga kohad sisse kohalik queer-ikoon Helgi Saldo , DJ Gretchen Lawrence & juutuuber Evert Poom ning Chloé , kelle takti järg kestis pidu varajaste hommikutundideni.

Baltic Pride



Eesti, Läti ja Leedu ühist kultuurifestivali Baltic Pride on kolmes riigis korraldanud vastavalt Eesti LGBT Ühing, Mozaika ja LGL aastast 2009. Baltic Pride on Eestis aset leidnud aastatel 2011, 2014 ja 2017. Baltic Pride seisab vaba ja hooliva ühiskonna eest, kus kõigil on hea ja turvaline elada, olenemata seksuaalsusest, sooidentiteedist ja eneseväljendusest.



Pride-festivale on maailmas korraldatud ligi pool sajandit. Esialgu tähistati pride’idega Stonewalli sündmuseid, kui 1969. aastal hakkas hulk inimesi vastu politseivägivallale New Yorgi kogukonnabaaris. Hiljem on pride’ide eesmärk olnud juhtida tähelepanu probleemidele, millega eri seksuaalse ja sooidentiteediga inimesed ühiskonnas kokku puutuvad.