VIDEO ⟩ Vaido Neigaus küttis Baltikumi vanima geibaari otseses mõttes kuumaks: see oli hullumaja!

Neigaus avaldas pride'i kuu puhul ka videosingli «Värvid», mida X-baaris esitas. «Armastusel ei ole värve, kui külvatakse viha. Ja ei ole vahet, mis soost see inimene on, keda sa armastad. Meil ei ole võrdseid õigusi ja see on ka üks põhjuseid, mille pärast peame võitlema,» rääkis ta videos.