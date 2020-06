Eesti F1-lootus lõi käed Soome tiimiga ja kihutab järgmisel hooajal Euroopas

Soome väljaanne kirjutab veel, et Vips on energiajoogihiiu Red Bulli vormelimeeskonna vaieldamatu teemant. Eelmisel hooajal F3-sarja kokkuvõttes neljandaks platseerunud Vipsile sillutatakse teed kuninglikku vormel 1 sarja jõudmiseks. Varem oli juttu, et Vips siirdub järgmiseks hooajaks Jaapani Super Formula sarja, info eestlase liitumisest Euroopa sarjaga tuli avalikuks alles pühapäeval.